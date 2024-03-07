Анчелотті — щодо фінансових звинувачень: Що я буду з цим робити? Нічого

Керманич Реала прокоментував справу про нього.

Напередодні головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті дізнався про звинувачення на свою адресу з боку прокуратури столиці Іспанії через нібито ухиляння від сплати податків у 2014-15 роках.

Сторона обвинувачення наразі вимагає ув’язнення строком на майже п’ять років для італійського фахівця.

Після завершення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти німецького РБ Лейпциг на Сантьяго Бернабеу (1:1), керманич Реала вперше прокоментував цей інцидент.

"Що я буду з цим робити? Нічого. Це — стара історія, яка тягнеться ще з 2015 року. Прокуратура вважає, що я тоді був резидентом Іспанії, але це не так.

Штраф уже давно сплачено мною в прокуратурі. Зараз мій адвокат шукає якесь рішення для цього питання.

Я вважаю, що я не був резидентом країни станом на 2015 році, і мої адвокати думають так само. Подивимось, що в підсумку скаже суддя", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч мадридський Реал проведе на власному полі проти Сельти.