Анчелотті: Я б не виставив зараз ті самі стартові одинадцять

Керманич Реала прокоментував нічию проти РБ Лейпциг.

Мадридський Реал напередодні на власному полі зіграю унічию проти німецького РБ Лейпциг, що дозволило "вершковим" пробитись до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал Мадрид — РБ Лейпциг 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Гра була поганою. Наша команда зіграла погано. Із малою інтенсивністю, із поганим ставленням до справи. Психологічний аспект багато чого зумовив. Ми грали проти якісного суперника, якому не було чого втрачати.

Натомість ми зіграли на гальмах від самого початку. Ми страждали, але головне було пройти до чвертьфіналу.

Ідея змін у перерві полягала в тому, щоб більше пресингувати. За рахунок енергії. Але реальність була такою, що й нові гравці грали дуже повільно. Ми грали з низьким блоком та невеликою вертикальністю. Багато передач уздовж поля.

Це був не найкращий вечір. Ми повинні визнати — це був наш великий гріх. Іноді таке може статись в Лізі чемпіонів. Таке ж траплялось проти Челсі вдома у 2022 році. Минулого року з Ліверпулем сталось те саме. У моєму першому сезоні тут це сталося проти Шальке.

Психологічний аспект був важливим. Лейпциг спробував все, вони — якісна команда. Ми повинні спокійно оцінити те, що сталось. Зараз у нас сім очок переваги над конкурентами в чемпіонаті і ми гратимемо в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Ми повинні бути самокритичними, але не дуже цим захоплюватись.

І якби ви сказали нам, як ми зараз будемо грати ще на початку сезону, ми б не повірили. Сьогодні ми грали погано, із невеликим тиском, я міг помилитись із вибором стартового складу.

Коли критика заслужена, ви повинні прийняти її. Свист трибун у кінці першого тайму був заслуженими. І це нас розбудило. Наявність вимогливого натовпу — це добре для нас. Я б не виставив зараз ті самі стартові одинадцять", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч мадридський Реал проведе на власному полі проти Сельти.