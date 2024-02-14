Манчестер Сіті встановив ще два рекорди у Лізі чемпіонів

Команда Хосепа Гвардіоли впевнено йде до своєї мети.

Манчестер Сіті у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів впевнено обіграв Копенгаген (3:1).

За інформацією Squawka, це була дев'ята поспіль перемога команди Хосепа Гвардіоли у Лізі чемпіонів. Це найдовша серія перемог у турнірі для клубів із Англії.

У той же час Манчестер Сіті став першим клубом в історії турніру, який зміг забити щонайменше три м'ячі у семи матчах Ліги чемпіонів поспіль.

До цього "містяни" двічі обіграли Црвену Звезду (3:1, 3:2), Лейпциг (3:1, 3:2) та Янг Бойз (3:1, 3:0).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Копенгаген — Манчестер Сіті.