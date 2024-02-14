Копенгаген — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу 13.02.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 13 лютого 2024 року, 22:00.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 англійський Манчестер Сіті на виїзді обіграв данський Копенгаген.

Швидкий м’яч від Кевін де Брюйне довершив стартові намагання атакувати від гостей, після чого вони намагались не збавляти темп, проте воротар "містян" Едерсон вирішив зробити подарунок для суперників і власною помилкою дозволив їм відігратись.

Однак святкував Копенгаген не довго — ще до перерви Сіті знову вийшов уперед, після чого повністю переграв опонентів у другому таймі та закрив гру ще одним пізнім м’ячем.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Копенгаген — Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24:

Копенгаген — Манчестер Сіті 1:3

Голи: Маттссон, 34 — де Брюйне, 11, Сілва, 45+1, Фоден, 90+2

Копенгаген: Грабара — Єлерт, Вавро, Дікс, МакКенна, Ашурі — Діогу Гонсалвеш (Гойлунд, 70), Фальк, Маттссон (Ларссон, 81) — Ельюнуссі, Классон (Корнеліус, 55).

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Діаш, Аке — Родрі — Сілва (Нунеш, 78), Фоден, де Брюйне, Гріліш (Доку, 22) — Голанд.

Попередження: Фальк, Дікс, МакКенна.