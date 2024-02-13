Фоден — наймолодший англієць, який досягне позначки у 50 матчів у Лізі чемпіонів

На вихованця Манчестер Сіті чекає ювілейний поєдинок.

Виїзний матч проти Копенгагена стане для правого вінгера Манчестер Сіті Філа Фодена 50-м у рамках Ліги чемпіонів, передає OptaJoe.

Фоден стане 25-м, а також наймолодшим (23 роки та 261 день) англійцем, якому вдалося досягти позначки у 50 і більше матчів у головному клубному турнірі Європи.

Протягом попередніх 49-ти матчів у складі Манчестер Сіті у ЛЧ Фоден записав на свій рахунок 13 голів і 10 асистів.

Нагадаємо, манкуніанці вже оголосили свій стартовий склад на першу дуель із данським клубом у плей-оф ЛЧ. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Копенгаген — Манчестер Сіті на нашому сайті.