Три гольові дії від де Брюйне забезпечили Манчестер Сіті перемогу над Копенгагеном

Чемпіони Англії не без проблем провели гостьовий матч на Паркені.

Не тільки українські клуби мають певні проблеми з календарем на початку календарного року, від чого теоретично може страждати результат їхніх виступів у єврокубках на ранніх стадіях плей-оф. У Данії взимку теж у футбол не надто вийде пограти, тож коли Копенгаген отримав під час жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Сіті в суперники, то вже приблизно мав уявлення щодо проблем, із якими йому доведеться зіштовхнутись.

Утім, тут усе доволі очевидно — навпроти команда самого Хосепа Гвардіоли, до складу якої повернувся Кевін де Брюйне, і це вже зовсім інший колектив, аніж той, що бачили суперники "містян" за груповим етапом головного єврокубка ще восени минулого року. І вже з перших хвилин гри на Паркені Манчестер Сіті намагався нам довести, що ці слова — не порожній звук.

Чемпіони Англії, як здавалось, іноді навіть занадто сильно захоплювались пресингом на чужій половині, тож суперники в будь-який момент могли отримати достатньо простору для контратаки. Однак спочатку потрібно було відбитись від атак гостей, а це вже було зробити не так-то й просто, як могло здатись на перший погляд. Сіті одразу почав створювати моменти й зрештою забив на 11 хвилині.

Фоден тонкою передачею з правого флангу знайшов де Брюйне в штрафному, а той пробив у дальній кут. Знущальницьки легким видавався той результативний постріл, проте команда Гвардіоли без огляду на це святкувала дійсно важливий тактичний успіх. Усе заради того, аби потім намагатись збільшити перевагу. Однак спочатку довелось "містянам" зіштовхнутись із несподіваними проблеми.

На 22 хвилині поле через травму остаточно залишив Джек Гріліш, і якщо поява Жеремі Доку точно не зменшила швидкість Сіті на флангах, то сам факт пошкодження важливого гравця трохи зменшив ентузіазм в атаці гостей. Вони не змогли розраховувати на другий м’яч за підсумками вибухового удару Голанда боковими ножицями посеред тайму, а трохи згодом узагалі пропустили.

Копенгаген не демонстрував аж нічого такого в атаці, проте в них був невгамовний новачок Маттссон на полі, а також Едерсон у воротах суперників, який на 34 хвилині вирішив трохи допомогти господарям недбалою передачею за межі власного штрафного. Але навіть на перерву гості не відпустили суперників без другого пропущеного, і цього разу де Брюйне з боротьби на правому фланзі забезпечив асист для Бернарду Сілви.

Данський колектив помітно пожвавився перед перервою, тож ми навіть подумали, що це було заготуванням для чогось більшого. Але ні. У другому таймі Сіті вже не дозволяв собі робити такі самі помилки в захисті, тож суперники просто не мали моменти. А натомість працював лише один Грабара на протилежному боці поля. І той факт, що лише м’яч Фодена залетів у ворота "левів" після перерви, та й той — у компенсований час, є повністю досягненням воротаря.

Маттссон, 34

де Брюйне, 11, Сілва, 45+1, Фоден, 90+2

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та данським Копенгагеном відбудеться 6 березня.Копенгаген —1:3Грабара — Єлерт, Вавро, Дікс, МакКенна, Ашурі — Діогу Гонсалвеш (Гойлунд, 70), Фальк, Маттссон (Ларссон, 81) — Ельюнуссі, Классон (Корнеліус, 55).Едерсон — Вокер, Стоунз, Діаш, Аке — Родрі — Сілва (Нунеш, 78), Фоден, де Брюйне, Гріліш (Доку, 22) — Голанд.Попередження: Фальк, Дікс, МакКенна.