Гвардіола: Пропустили гол, якого можна було уникнути

Керманич Манчестер Сіті прокоментував перемогу над РБ Лейпциг.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Сіті обіграв данський Копенгаген на полі суперників.

Копенгаген — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився враженнями від виступу його колективу.

"Найкращі гравці виявляють себе на найбільших аренах. 1/8 фіналу Ліги чемпіонів — це момент істини.

Те, як ми грали сьогодні, було ідеальним. Треба бути терплячими в потрібний момент, бо суперники грали дуже щільно. Копенгаген — дуже добре організована команда.

Але я пишаюсь своїми підопічними. Ще нічого не завершено, і тому третій гол нам дуже допоміг. Я сподіваюсь, що ми зможемо закрити це протистояння під час гри вдома.

Тут було важливо не програти. Наша гра була дуже добре поставлена з першої хвилини. Так, ми зрештою пропустили гол, якого можна було уникнути, але іноді таке трапляється. Загалом, ми пропускаємо дуже, дуже мало.

Гріліш? Шкода, що сталась ця травма, тому що в таких іграх нам потрібен саме його темп і контроль м’яча. Бернарду Сілва та Джек дуже допомагають нам, бо можуть зробити додатковий пас в атаці", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та данським Копенгагеном відбудеться 6 березня.