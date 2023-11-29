Бюте: Попереду ще в нас ще один великий матч

Голкіпер Антверпена прокоментував поразку від Шахтаря.

Напередодні в поєдинку п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА бельгійський Антверпен поступився донецькому Шахтарю.

Шахтар — Антверпен 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Воротар "червоних" Жан Бюте після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Я змушений стояти тут перед вами із змішаними почуттями. Маючи кілька непоганих моментів, ми могли б досягти в цій грі значно більшого.

Для нас це була чи не перша зустріч, окрім Барселони, де ми пропустили першими. Матчі, у яких ми вийшли вперед, удома проти Шахтаря й Порту, ми повинні були провести краще. Менш наївно і більш зріло.

Сьогодні ж ми були більш солідними, навіть якщо це в підсумку ні до чого не призвело. Попереду ще в нас ще один великий матч, та ще один шанс, щоб не закінчити цей груповий етап із нулем очок.

Що мені запам’яталось наразі більше за все в цій Лізі чемпіонів? Наші вболівальники. Можливість грати тут перед такою кількістю своїх фанатів була вражаючою. Ми теж відчували їхні емоції", — заявив бельгійський виконавець.

У заключному турі бельгійський Антверпен зіграє домашній матч проти каталонської Барселони.