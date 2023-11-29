Шахтарю потрібно перемогти Порту, щоб потрапити до плей-оф Ліги чемпіонів

За рівної кількості очок вирішальним фактором стануть особисті зустрічі команд.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зумів здобути мінімальну перемогу над бельгійським Антверпеном та гарантував собі єврокубкову весну, проте ще має поборотися за плей-оф ЛЧ в останньому матчі.

На тлі того, що каталонська Барселона обіграла у цей ж вечір Порту з рахунком 2:1 та гарантувала собі участь в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, володар другої путівки визначатиметься в останньому турі в очному протистоянні між Порту та Шахтарем, яке відбудеться 13 грудня на домашній арені португальців.

Щоб потрапити до плей-оф ЛЧ, Порту вистачить зіграти внічию з "гірниками", тоді як українській команді задля продовження весною участі в найпрестижнішому єврокубку потрібна лише перемога через те, що у першому матчі Шахтар поступився "драконам" з рахунком 3:1.

Будь-який інший результат, окрім перемоги над Порту, не влаштовуватиме підопічних Маріно Пушича.

Нагадаємо, що дивитися відео гола та огляд матчу Шахтар — Антверпен ви можете на Football.ua.