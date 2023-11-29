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0
28 листопада
22:00
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1
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-
Манчестер Юнайтед
-
29 листопада
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Севілья
-
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-
29 листопада
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-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
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-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
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-
29 листопада
22:00
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-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00
Ланс
-
Севілья
-
12 грудня
19:45
ПСВ
-
Арсенал
-
12 грудня
19:45
Копенгаген
-
Галатасарай
-
12 грудня
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Баварія
-
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
-
Реал Мадрид
-
12 грудня
22:00
Наполі
-
Брага
-
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
Бенфіка
-
12 грудня
22:00
Інтер
-
Реал Сосьєдад
-
12 грудня
22:00
Црвена Звезда
-
Манчестер Сіті
-
13 грудня
19:45
РБ Лейпциг
-
Янг Бойз
-
13 грудня
19:45
Селтік
-
Феєнорд
-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Мілан
-
13 грудня
22:00
Антверпен
-
Барселона
-
13 грудня
22:00
Порту
-
Шахтар
-
13 грудня
22:00

Шахтарю потрібно перемогти Порту, щоб потрапити до плей-оф Ліги чемпіонів

29 листопада 2023

Шахтарю потрібно перемогти Порту, щоб потрапити до плей-оф Ліги чемпіонів

За рівної кількості очок вирішальним фактором стануть особисті зустрічі команд.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зумів здобути мінімальну перемогу над бельгійським Антверпеном та гарантував собі єврокубкову весну, проте ще має поборотися за плей-оф ЛЧ в останньому матчі.

На тлі того, що каталонська Барселона обіграла у цей ж вечір Порту з рахунком 2:1 та гарантувала собі участь в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, володар другої путівки визначатиметься в останньому турі в очному протистоянні між Порту та Шахтарем, яке відбудеться 13 грудня на домашній арені португальців.

Щоб потрапити до плей-оф ЛЧ, Порту вистачить зіграти внічию з "гірниками", тоді як українській команді задля продовження весною участі в найпрестижнішому єврокубку потрібна лише перемога через те, що у першому матчі Шахтар поступився "драконам" з рахунком 3:1.

Будь-який інший результат, окрім перемоги над Порту, не влаштовуватиме підопічних Маріно Пушича.

Нагадаємо, що дивитися відео гола та огляд матчу Шахтар — Антверпен ви можете на Football.ua.

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