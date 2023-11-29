Шахтар — Антверпен. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Донецький Шахтар утретє в цьому футбольному році зіграв номінально домашній матч Ліги чемпіонів УЄФА в Гамбурзі та виграв у двох із трьох цих випадках. Звісно, відгомін він перемоги над бельгійським Антверпеном буде значно меншим, аніж від успіху проти каталонської Барселони, проте питому вагу цього успіху переоцінити складно. "Гірники" виконали головне завдання на осінню частину кампанії, але на цьому їхні пригоди в цьому турнірні ще не завершуються. Якісний футбол із позиції сили вдалось продемонструвати команді Маріно Пушича, тому й результат вийшов настільки успішним.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Фолькспаркштадіоні (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 8,0. Воротар Шахтаря цього вечора назбирав навіть більше сейвів, аніж у другому протистоянні проти Барселони, і оскільки зберіг свої ворота недоторканими, то ми цілком можемо похвалити Різника за цей успіх. На відміну від партнерів по захисту, у діях Дмитра не було жодного прояву нервовості, а лише виключно якісні порятунки та своєчасні виходи на перехоплення. Статистика каже, що міг пропустити 1,7 голів за цю гру — це серйозний показник.

Георгій Гочолеішвілі — 6,5. У правого захисника Шахтаря в цьому матчі основним суперником був навіть не знервований Арбнор Муя, а Овен Вейндал, якому постійно намагався протидіяти Гочолеішвілі. І геть не завжди це вчасно вдавалось зробити. Однак велику кількість дій Георгій мав саме на чужій половині поля, де хоча б один із його прострілів до штрафного мав би завершитись голом, якби партнери були трохи більш цупкими. Що ж до безпосередньо дій у захисті, то тут ситуація в плані успішності боротьби така собі, але й відбирань чи перехоплень було чимало.

Валерій Бондар (7,0) — Микола Матвієнко (7,5) — 7,0. На диво, але в центрі захисту Шахтаря цього вечору було більш-менш спокійно. Ані Матвієнко, ані Бондар не провалювались і в підсумку нападники суперників у певний момент навіть почали через це нервувати. На долю Миколи при цьому припав ще й єдиний результативний удар у грі, який вирішив долю протистояння та участі команди у весняній частині єврокубків загалом. Бондар тим часом більше відповідав за боротьбу всередині власного штрафного.

Іраклі Азарові — 7,0. Лівого захисника Шахтаря в дебютному сезоні часто критикують за проблеми саме в оборонних діях. Але не в цій грі. Азарові в першому таймі помножив на нуль Керка, і хоча після перерви Антверпен почав крутити позиції власних виконавців, але збити нашого гравця з пантелику їм не вийшло. Іраклі ще й красень-гол міг покласти з дальньої відстані, але натомість голкіпер суперників здійснив ледь не порятунок усього туру.

Тарас Степаненко — 7,0. Хто ще бив по воротах суперників та був дуже близьким до забитого м’яча, так це опорний півзахисник Шахтаря. Капітан провів гарний матч у боротьбі, і коли вже суперники просякнули думкою, що не зможуть вільно пересуватись перед штрафним "гірників", то пішов допомагати команді в атаці.

Олександр Зубков — 8,0. Правий півзахисник Шахтаря був одним із ключових гравців атаки команди на початку сезону, тому суперники доволі швидко прочитали його гру й ефективність Зубкова значно спала. І добре, що в цей момент Олександр почав працювати над собою, що в підсумку й дозволило йому провести настільки цілісний матч проти Антверпена.

Так, Зубков жодного разу не пробив по чужих воротах — це взагалі як таке могло статись? Навіть не намагався при чому. Але він хіба зупинявся колись? УЄФА вважає Олександра кращим гравцем матчу, із чим ми погоджуємось, але під враженням від впевненості Різника радо розділили б цей приз навпіл. Через гольову подачу із стандарту, зокрема.

Дмитро Криськів — 6,0. Центральний півзахисник Шахтаря грає на межі травми вже кілька матчів поспіль. Чому так? Відповідь на це питання знають лише лікарі. Власне, тому й не дивно, що Дмитру не завжди вдається продемонструвати свій найкращий футбол у плані дій у нападі. Цього разу він претендував на асист ще в першому таймі, але той момент із ударами Невертона та Судакова був ледь не єдиним світлим спогадом.

Георгій Судаков — 7,5. Жарти про трансфер до Ювентуса потрохи пускаються берегів, але як тут не жартувати, якщо в Судакова що не міжнародний матч, так виставковий? Цього разу всі зацінили його вміння шукати партнерів карколомними передачами з глибини, а ось над ударами ще варто попрацювати додатково. І, звичайно, фірмова вибухова швидкість, яка наробила шуму серед захисників Антверпена.

Невертон — 7,0. Хоч і маленький лівий півзахисник Шахтаря, але він просто скрізь. Хоч і не все вдається в дебютному сезоні, але ж працює до останнього. Швидкість, видовищність, але певна незрілість у діях — усе це складає незабутнє враження від гри бразильця. Треба додавати в ефективності — тут безумовно. Але ж партнери довіряють вести гру, що дуже помітно на загальному тлі, тож набуття досвіду Ліги чемпіонів є дуже багатообіцяючим підґрунтям. Цього разу були кілька невдалих спроб ударів, непогані передачі з флангів та постійна участь у боротьбі за м’ячі.

Данило Сікан — 6,5. Нападник Шахтаря цього вечора отримав чимало стусанів від суперників під час боротьби, але суто до роботи на завершенні й близько не підходив — це за нього робили партнери. Натомість Сікан міг стати автором гольової передачі, однак тоді з прострілом трохи не пощастило. До речі, щодо боротьби, то за умов присутності Тобі на полі, половина виграних єдиноборств виглядає дуже солідно.

Артем Бондаренко — 6,0. Поява після тривалого відновлення надихає, тож центральний півзахисник Шахтаря цього вечора мав особисту зацікавленість у цій грі. Міг навіть забити в поодинокому моменті наприкінці гри, але тут уже дали про себе знати ігрові кондиції та впевненість. Цього ще можна набути з часом.

Кевін Келсі, Ярослав Ракіцький — пара замін від Пушича наприкінці грі, бо треба ж було якось потягувати час. Келсі навіть доторкнутись до м’яча встиг.

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