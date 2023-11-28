Шахтар — Антверпен 1:0 Відео гола та огляд матчу 28.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 28 листопада 2023 року, 19:45.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зумів здобути мінімальну перемогу над бельгійським Антверпеном завдяки єдиному голу Миколи Матвієнка.

Цей успіх дозволив "гірникам" гарантувати собі участь в єврокубковій весні та зберегти шанси на потрапляння до 1/8 фіналу ЛЧ, що буде вирішуватися вже в останньому турі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Антверпен у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Шахтар — Антверпен 1:0

Гол: Матвієнко, 13



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон (Бондаренко, 69) — Сікан (Ракіцький, 90+6).



Антверпен: Бюте — Батай, Альдервейрельд, Кулібалі, Вейндал — Вермерен, Юсуф (Іленіхена, 73) — Муя, Керк (Еджуке, 46), Баліквіша — Янссен.



Попередження: Гочолеішвілі, Різник — Кулібалі, Керк, Муя



Після фінального свистка був вилучений Арбнор Муя (Антверпен) (друге попередження).