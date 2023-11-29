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Бондаренко: Шахтар знає нашу наступну мету й ми будемо йти до неї

29 листопада 2023

Артем Бондаренко, фото ФК Шахтар Донецьк

Півзахисник Шахтаря поділився враженнями від перемоги над Антверпеном.

Донецький Шахтар напередодні в номінально домашньому поєдинку п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА в Гамбурзі обіграв бельгійський Антверпен.

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Півзахисник "помаранчево-чорних" Артем Бондаренко після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"По-перше, дякую за привітання з поверненням, бо я насправді дуже щасливий знову грати! Сумував за командою, і цей місяць був доволі складним для мене: 24 години на добу тренувався, робив усе, щоб повернутися якнайшвидше.

Хочу подякувати всім, хто займався моїм відновленням, хто зі мною "носився", хто мене лікував і робив усе для мене, я це дуже ціную і дуже дякую цим людям, які допомогли мені повернутися.

Щодо матчу, то ми дуже щасливі виграти й гарантувати собі місце в Лізі Європи, але це не максимальна ціль. Знаємо нашу наступну мету й будемо йти до неї. Сподіваюсь, усе вийде.

Ми виграли попри те, що поле було поганої якості, але проявили характер, і все склалось як треба.

Ушкодження мене більше турбує, але важко повертатися після місяця павзи. Треба тепер поступово працювати на полі, та, гадаю, щодня ставатиме краще.

Наш план полягав у тому, щоб завжди контролювати м’яч та гру. Але поле дійсно було дуже важке, усі розуміли, що зайвий раз не слід ризикувати, адже красивий футбол — це красивий футбол, а результат потрібен. Тому в деяких моментах ми не ускладнювали і грали надійніше та простіше. У цілому результат є, тому все добре.

Важко сказати, чому в чемпіонаті ми граємо важче, аніж у Лізі чемпіонів. У чемпіонаті команди більше закриваються, десь нам бракує у фінальній частині якоїсь гостроти. Але я вважаю, що все буде нормально: бувають складні матчі, проте команда робить усе, щоби прогресувати, виконувати тренерські установки й досягати позитивного результату.

Звісно, що в Німеччині відчувається підтримка вболівальників. І ми дуже вдячні за те, що в будь-якій країні, де ми граємо, нас підтримують. Тому можемо тільки ще раз щиро подякувати. Ми це цінуємо", — заявив український фахівець.

У заключному турі донецький Шахтар зіграє в гостях у португальського Порту.

Джерело: ФК Шахтар (Донецьк)

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