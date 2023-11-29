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13 грудня
22:00

Янссен: На цьому рівні, якщо є єдиний шанс за гру, ви маєте його використати

29 листопада 2023

Вінсент Янссен, Getty Images

Форвард Антверпена прокоментував поразку від Шахтаря.

Напередодні в поєдинку п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА бельгійський Антверпен поступився донецькому Шахтарю.

Шахтар — Антверпен 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "червоних" Вінсент Янссен після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Незважаючи на те, що Антверпен, безумовно, грав непогано, нам було важко реалізувати свої моменти. Шахтар — команда з великим досвідом, вони знають, як захищатися за рахунку 1:0 на їхню користь.

Хоча в нас і були моменти. Тобі Альдервейрелд добре зіграв наприкінці матчу, Еджуке мав два удари, які просто мали зайти у ворота.

Дуже прикро, що гол суперників припав на першу половину гри. Такого моменту можна було й уникнути, і тоді б ми мало значно менше проблем. Прикро за клуб, адже хочеться десь здобути бодай-якийсь результат. І сьогодні для цього була хороша можливість.

Зараз важко заглядати вперед, але ясно, що ми не хочемо закінчити груповий етап із нулем очок. Спочатку зосередимось на чемпіонаті, а потім подивимось, як ми підійдемо до гри проти Барси. Зрозуміло, що ми хочемо здобути позитивний результат.

Поразка від Шахтаря впливає на впевненість у команді. Із усією повагою до Ліги конференцій, але там явно слабші суперники. Якщо ви виграєте там пару разів за місяць, то, природно, на вихідні почуватиметеся краще. Але зараз ми повинні відкласти цю невдачу кудись подалі від себе", — заявив нідерландський виконавець.

У заключному турі бельгійський Антверпен зіграє домашній матч проти каталонської Барселони.

Джерело: Het Nieuwsblad

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