Ван Боммел: А чим взагалі займався VAR?

Керманич Антверпена прокоментував поразку від Шахтаря.

Бельгійський Антверпен напередодні в поєдинку п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА в Гамбурзі поступився донецькому Шахтарю.

Шахтар — Антверпен 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "червоних" Марк ван Боммел після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Я вже давно нічого не говорив про суддівство в післяматчевих коментарях, але цього разу… Суддя дав жовті двом нашим гравцям за нібито удари ліктями, але не капітану Шахтаря за помилку, яку я робив 25 разів у своїй кар’єрі й за це отримував 25 жовтих карток.

А чим взагалі займався VAR? Мені взагалі цікаво, які саме вони розглядають? Що ви мені на це скажете? Я не хочу робити з цього велику проблему, але це те, що постійно перебуває десь поруч із нами. Хто стоїть за цими моніторами? Чи достатньо вони спроможні вони виконувати свої обов’язки? Чи розуміються вони на футболі?

Ми програли не через них, але час від часу я все одно ставлю собі ці питання. Що ми повинні зробити? Скасувати VAR? Ну так зробіть це, хлопці!

Я кажу це вже після останніх чотирьох ігор поспіль — Антверпен заслуговував на більше. Той гол зі штрафного: ми просто погано розташовувались у штрафному. Але що суперники створили ще? Два удари метрів з тридцяти в поперечину і порятунок Вермерена, який витягнув чистий гол із лінії воріт, коли ми вже занадто розкрились.

Я не знаю, скільки саме ми володіли м’ячем. Лише з одним цим нічого не виграєш, але це все одно показує, що саме твої дії визначають те, що відбувається на полі.

Ми постійно проводимо хороші атаки, створюємо моменти, дійсно небезпечні моменти, але не знаємо, як себе винагородити за старання. Це звучить так безглуздо, але… Ми маємо просто одного разу здобути три очки після подібного матчу й відчути це.

Позитивно те, що ми не відчували, що грали на виїзді, але до суботи все одно доведеться попрацювати над психологічним настроєм. Мені доведеться знову переконувати гравців, що наш план правильний", — заявив нідерландський фахівець.

У заключному турі бельгійський Антверпен зіграє домашній матч проти каталонської Барселони.