Зубков: Зараз Шахтар може дозволити собі трохи помріяти

Півзахисник Шахтаря поділився враженнями від перемоги над Антверпеном.

Донецький Шахтар напередодні в номінально домашньому поєдинку п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА в Гамбурзі обіграв бельгійський Антверпен.

Шахтар — Антверпен 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "помаранчево-чорних" Олександр Зубков, якого визнали найкращим гравцем матчу та який оформив один асист, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Дуже приємно отримати цю нагороду. Думаю, уся команда дуже старалась. Кожен гравець боровся один за одного до останньої хвилини. Потрібно хвалити всю команду.

Подивимось, що буде попереду. У нас дев'ять очок, тому зараз ми можемо дозволити собі трохи помріяти. Це буде вирішальна гра з Порту, сповнена емоцій. Ми будемо прагнути лише перемогти.

Тішить, що продовжимо боротьбу за місце у плей-оф Ліги чемпіонів. Це відмінний результат, тож продовжуємо працювати", — заявив український фахівець.

У заключному турі донецький Шахтар зіграє в гостях у португальського Порту.