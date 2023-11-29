Пушич: Футболісти Шахтаря роблять більше, аніж я від них вимагаю

Керманич Шахтаря поділився враженнями від перемоги над Антверпеном.

Донецький Шахтар напередодні в номінально домашньому поєдинку п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА в Гамбурзі обіграв бельгійський Антверпен.

Шахтар — Антверпен 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "помаранчево-чорних" Маріно Пушич після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"По-перше, маю сказати, що ми грали дуже добре в матчі внутрішнього чемпіонату кілька днів тому, але не забили голи після хороших моментів, тому й отримали нічию в останній зустрічі. І навіть у матчі перед цим ми демонстрували дуже гарний футбол.

Я маю це зазначити, бо якщо ви вважаєте, що нічия — це недостатньо хороший результат, то це не так, ми виступили чудово. Велика різниця в емоціях, порожньому стадіоні, за таких умов нелегко грати не тільки нашим футболістам, а й іншим клубам.

А потім ти виступаєш у Лізі чемпіонів на цьому стадіоні з великою кількістю людей — а майже всі квитки були розкуплені, ми отримали велику підтримку від наших уболівальників, — і це дає нам трішки іншу енергію.

Це не причина нічиєї тоді або перемоги зараз, але є різниця в емоціях і мотивації. Хочу ще раз повторити, що останні дві гри в чемпіонаті, можливо, були найкращими на цей час. Та, як ви бачите, футбол — це емоції, і люди думають, що якщо одного разу зіграти внічию, то це погано. Я не погоджуюся з цим, ці матчі були неймовірними. Але це інша справа.

Дійсно важко повірити в те, наскільки Різник морально стійкий. Він дуже хороша людина, він врівноважений і зосереджений на своєму розвитку та на команді, що складно уявити за таких обставин. Тому що я можу про нього сказати… Я дуже ним пишаюся в усіх аспектах: тим, як він працює, його концентрацією, тим, як він переживає родинну втрату. Це дійсно неймовірно.

Передусім, ми дуже пишаємося нашим першим важливим досягненням — тим, що залишимось у європейських змаганнях після зимової перерви. І в нас ще може бути можливість залишитися на найвищому рівні у Європі — у Лізі чемпіонів.

Ми чудово виступили, я дуже задоволений. Це була важка гра, це матч Ліги чемпіонів, де ти маєш грати проти дуже сильних суперників, гарно організованих та високоякісних.

Але, повторюсь, мої футболісти роблять більше, аніж я від них вимагаю, — не тільки для мене як тренера, але й для клубу. І це дуже важливо: дисципліна, організація. Як я вже казав, вони хочуть грати згідно з моїми настановами, а я хочу змагатися з усіма, і вони це показують. Я дуже щасливий тренер із цими хлопцями.

Я не граю в комп’ютерні ігри, бо не люблю їх. Грав, коли був молодим, та в мої часи вибір був не надто великий. Я починав кар’єру як тренер з мініфутболу, а як молодий гравець пройшов таку школу, де тільки "гарно грати" було недостатньо, тож це назавжди залишається в тебе в голові — і коли ти змінюєш свою філософію, і коли ти вдосконалюєш своє бачення гри.

Це не тільки про красиву гру, коли ти намагаєшся щось дати людям на стадіоні, але й про перемогу, бо ти мусиш перемогти. Ми тренуємося так, як я хочу щоб ми грали матч, різниці немає. Ми тренуємося так, як граємо, і граємо так, як тренуємося.

Звісно, як і кожному тренеру, для цієї частини гри тобі потрібні відповідні футболісти, бо це нелегко — я багато вимагаю від них. Але я впевнений, що завдяки цьому молоді гравці досягають високого рівня. І якщо бути чесним, коли я дивлюся матч, я теж хочу насолоджуватися ним, як і вболівальники", — заявив боснійський фахівець.

У заключному турі донецький Шахтар зіграє в гостях у португальського Порту.