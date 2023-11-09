Анчелотті: Для нас дуже добрий сигнал побачити, наскільки успішно відіграв Лунін

Італійський наставник Реала висловився про гру українського голкіпера.

Керманич Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу над Брагою (3:0) в матчі Ліги чемпіонів, а також відреагував на гру Андрія Луніна в рамці воріт. Нагадаємо, що українець відбив пенальті за рахунку 0:0.

"Для нас дуже добрий сигнал побачити, наскільки успішно відіграв Лунін. Кепа відчув невеликий дискомфорт у м'язах під час розминки – перевіримо його вранці у четвер. Ми поки не знаємо, що в нього, але зараз не час ризикувати будь-кому з наших гравців", — сказав Анчелотті.

Раніше повідомлялось, що Лунін отримав одну з кращих оцінок за матч проти Браги.