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-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
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-
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-
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-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00

Анчелотті: Для нас дуже добрий сигнал побачити, наскільки успішно відіграв Лунін

09 листопада 2023

Анчелотті: Для нас дуже добрий сигнал побачити, наскільки успішно відіграв Лунін

Італійський наставник Реала висловився про гру українського голкіпера.

Керманич Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу над Брагою (3:0) в матчі Ліги чемпіонів, а також відреагував на гру Андрія Луніна в рамці воріт. Нагадаємо, що українець відбив пенальті за рахунку 0:0.

"Для нас дуже добрий сигнал побачити, наскільки успішно відіграв Лунін. Кепа відчув невеликий дискомфорт у м'язах під час розминки – перевіримо його вранці у четвер. Ми поки не знаємо, що в нього, але зараз не час ризикувати будь-кому з наших гравців", — сказав Анчелотті.

Раніше повідомлялось, що Лунін отримав одну з кращих оцінок за матч проти Браги.

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