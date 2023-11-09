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-
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Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
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22:00
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-
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-
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-
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Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
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-
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Дует з Атлетіко та Голанд претендують на звання автору найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів УЄФА

09 листопада 2023

Ерлінг Голанд, Getty Images

Організатори змагань визначилися з четвіркою найкращих ударів.

Швидкоплинний четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА вже залишився позаду, тому ми можемо підбивати певні його підсумки.

Зокрема, щодо результативності, то 32 команди за минулі два дні показали забили чимало м’ячів, а точніше — 44 голів за 16 матчів.

Цього разу в жодній грі ми не побачили безгольової нічиєї. Із іншого боку — на Паркені поміж датським Копенгагеном та англійським Манчестер Юнайтед було зафіксовано сім м’ячів на обидві команди (4:3).

Зрештою, організатори змагань відібрали чотири найбільш ефектні взяття воріт, запропонувавши їх на розсуд вболівальників задля визначення найкращого на тижні.

Самуель Ліно (Атлетіко) (гол у матчі проти Селтіка, 6:0);

Хаві Сімонс (РБ Лейпциг) (гол у ворота Црвени Звезди, 2:1);

Альваро Мората (Атлетіко) (гол у матчі проти Селтіка, 6:0);

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) (гол у ворота Янг Бойз, 3:0).

Проголосувати за найбільш удалий, на вашу думку, результативний удар можна нижче в цьому матеріалі та на офіційному сайті УЄФА.

 

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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