Дует з Атлетіко та Голанд претендують на звання автору найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів УЄФА

Швидкоплинний четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА вже залишився позаду, тому ми можемо підбивати певні його підсумки.

Зокрема, щодо результативності, то 32 команди за минулі два дні показали забили чимало м’ячів, а точніше — 44 голів за 16 матчів.

Цього разу в жодній грі ми не побачили безгольової нічиєї. Із іншого боку — на Паркені поміж датським Копенгагеном та англійським Манчестер Юнайтед було зафіксовано сім м’ячів на обидві команди (4:3).

Зрештою, організатори змагань відібрали чотири найбільш ефектні взяття воріт, запропонувавши їх на розсуд вболівальників задля визначення найкращого на тижні.

– Самуель Ліно (Атлетіко) (гол у матчі проти Селтіка, 6:0);

– Хаві Сімонс (РБ Лейпциг) (гол у ворота Црвени Звезди, 2:1);

– Альваро Мората (Атлетіко) (гол у матчі проти Селтіка, 6:0);

– Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) (гол у ворота Янг Бойз, 3:0).

🎯 Power & precision from Haaland

🪄 Xavi Simons' quick feet & finish

☄️ Morata's piledriver

📐 Lino picks out the far corner



