ПСВ — Ланс 1:0 Відео гола та огляд матчу 08.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 08 листопада 2023 року, 22:00.

У поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Філіпс у місті Ейндговен у рамках групи B поміж собою зустрічались місцевий ПСВ та французький Ланс.

Гра розпочалась із швидкого голу господарів, після чого градус протистояння неухильно зростав.

Але емоційний зрив команд незадовго до та одразу після перерви в підсумку не перетворився на щось більше. Обидва суперники атакували впродовж усього другого тайму, але успіху так і не досягли.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСВ — Ланс у 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

ПСВ — Ланс 1:0

Гол: де Йонг, 12

ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамальо, Боскальї, Дест — Схаутен, Тіл (Тілльман, 66), Верман (Сайбарі, 66) — Лосано (Вертессен, 90+3), Бакайоко, де Йонг (Пепі, 90+3).

Ланс: Самба — Граді, Данзо, Медіна — Франковські (Гілавоги, 78), Менді (Ель-Енауї, 66), Абдул-Самед, Мачадо (Айдара, 78) — Сотока, Томассон (Фюльжені, 65) — Ваї (Саїд, 82).

Попередження: Лосано, 38, Рамальо, 45 — Мачадо, 42, Данзо, 43, Ваї, 45, Сотока, 45, Граді, 52, Медіна, 53, Гілявоги, 82

Вилучення: Гілявоги 90+2 (друга жовта)