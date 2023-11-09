Боруссія Дортмунд
2
Ньюкасл Юнайтед
0
07 листопада
19:45
Шахтар
1
Барселона
0
07 листопада
19:45
Лаціо
1
Феєнорд
0
07 листопада
22:00
Атлетіко
6
Селтік
0
07 листопада
22:00
Мілан
2
ПСЖ
1
07 листопада
22:00
Црвена Звезда
1
РБ Лейпциг
2
07 листопада
22:00
Манчестер Сіті
3
Янг Бойз
0
07 листопада
22:00
Порту
2
Антверпен
0
07 листопада
22:00
Наполі
1
Уніон Берлін
1
08 листопада
19:45
Реал Сосьєдад
3
Бенфіка
1
08 листопада
19:45
Баварія
2
Галатасарай
1
08 листопада
22:00
Копенгаген
4
Манчестер Юнайтед
3
08 листопада
22:00
Арсенал
2
Севілья
0
08 листопада
22:00
ПСВ
1
Ланс
0
08 листопада
22:00
Реал Мадрид
3
Брага
0
08 листопада
22:00
РБ Зальцбург
0
Інтер
1
08 листопада
22:00
Лаціо
-
Селтік
-
28 листопада
19:45
Шахтар
-
Антверпен
-
28 листопада
19:45
Феєнорд
-
Атлетіко
-
28 листопада
22:00
Мілан
-
Боруссія Дортмунд
-
28 листопада
22:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
Барселона
-
Порту
-
28 листопада
22:00
Галатасарай
-
Манчестер Юнайтед
-
29 листопада
19:45
Севілья
-
ПСВ
-
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00

Копенгаген — Манчестер Юнайтед 4:3 Відео голів та огляд матчу 08.11.2023

09 листопада 2023

Копенгаген — Манчестер Юнайтед, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 08 листопада 2023 року, 22:00.

У поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі Паркен в місті Копенгаген у рамках групи A поміж собою зустрічались місцевий однойменний колектив та англійський Манчестер Юнайтед.

Команда Еріка тен Гага вдало розпочала гру із швидкого голу, а вже до завершення першої пів години ігрового часу на рахунку Расмуса Гойлунда був дубль.

Але під завісу першого тайму Юнайтед отримав зовсім не обов’язкове вилучення Маркуса Рашфорда та два миттєві голи від суперників у відповідь.

Зреагували гості на це лише посеред другого тайму, але суперники наприкінці гри все ж таки скористались власною перевагою та вирвали надзвичайно важливі три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Копенгаген — Манчестер Юнайтед у 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Копенгаген — Манчестер Юнайтед 4:3
Голи: Ельюнуссі, 45, Гонсалвеш, 45+9, Лерагер, 83, Бардагжі, 88 — Гойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (з пенальті)

Копенгаген: Грабара — Анкерсен (Соренсен, 70), Вавро (Бойлесен, 78), Дікс, Єлерт — Лерагер, Фальк, Гонсалвеш (Оскарссон, 70) — Ельюнуссі (Бардагжі, 63), Классон, Ашурі (Ларссон, 78)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Магвайр, Еванс (Варан, 15), Далот — Мактоміней, Еріксен (Амрабат, 46) — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд (Маунт, 84)

Попередження: Вавро — Магвайр

Вилучення: Рашфорд, 42 (наступив на ногу супротивнику)

Джерело: MEGOGO

команди
статті на тему:
Копенгаген - Манчестер Юнайтед, getty images 09 листопада 2023 МЮ в меншості поступився Копенгагену в видовищному матчі
   