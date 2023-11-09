Копенгаген — Манчестер Юнайтед 4:3 Відео голів та огляд матчу 08.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 08 листопада 2023 року, 22:00.

У поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі Паркен в місті Копенгаген у рамках групи A поміж собою зустрічались місцевий однойменний колектив та англійський Манчестер Юнайтед.

Команда Еріка тен Гага вдало розпочала гру із швидкого голу, а вже до завершення першої пів години ігрового часу на рахунку Расмуса Гойлунда був дубль.

Але під завісу першого тайму Юнайтед отримав зовсім не обов’язкове вилучення Маркуса Рашфорда та два миттєві голи від суперників у відповідь.

Зреагували гості на це лише посеред другого тайму, але суперники наприкінці гри все ж таки скористались власною перевагою та вирвали надзвичайно важливі три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Копенгаген — Манчестер Юнайтед у 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Копенгаген — Манчестер Юнайтед 4:3

Голи: Ельюнуссі, 45, Гонсалвеш, 45+9, Лерагер, 83, Бардагжі, 88 — Гойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (з пенальті)

Копенгаген: Грабара — Анкерсен (Соренсен, 70), Вавро (Бойлесен, 78), Дікс, Єлерт — Лерагер, Фальк, Гонсалвеш (Оскарссон, 70) — Ельюнуссі (Бардагжі, 63), Классон, Ашурі (Ларссон, 78)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Магвайр, Еванс (Варан, 15), Далот — Мактоміней, Еріксен (Амрабат, 46) — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд (Маунт, 84)

Попередження: Вавро — Магвайр

Вилучення: Рашфорд, 42 (наступив на ногу супротивнику)