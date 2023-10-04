Беллінгем: Ми використали свої моменти, і ми перемогли Наполі — чудовий вечір

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем прокоментував перемогу своєї команди в матчі ЛЧ проти Наполі (3:2).
"Коли я в той момент ривка побачив, що з'являється вільна зона, то зрозумів, що можу туди увійти й пробити.
Чудовий вечір вийшов: ми використали свої моменти, і ми перемогли у цій грі.
Моя гра? Насправді я не аналізую доти, доки не розкладу її на складові та не перегляну все заново. Але я задоволений, і тепер ми вже на наступній грі зосередимося", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.
Відзначимо, Джуд Беллінгем визначений гравцем матчу проти неаполітанців.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Реал у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.