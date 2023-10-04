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Манчестер Юнайтед
-
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-
24 жовтня
22:00
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-
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-
24 жовтня
22:00
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-
24 жовтня
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-
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-
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Барселона
-
Шахтар
-
25 жовтня
19:45
Селтік
-
Атлетіко
-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Црвена Звезда
-
25 жовтня
22:00
Антверпен
-
Порту
-
25 жовтня
22:00

Беллінгем: Ми використали свої моменти, і ми перемогли Наполі — чудовий вечір

04 жовтня 2023

Беллінгем: Ми використали свої моменти, і ми перемогли Наполі — чудовий вечір

Підсумки матчу проти Наполі від лідера Реала.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем прокоментував перемогу своєї команди в матчі ЛЧ проти Наполі (3:2).

"Коли я в той момент ривка побачив, що з'являється вільна зона, то зрозумів, що можу туди увійти й пробити.

Чудовий вечір вийшов: ми використали свої моменти, і ми перемогли у цій грі.

Моя гра? Насправді я не аналізую доти, доки не розкладу її на складові та не перегляну все заново. Але я задоволений, і тепер ми вже на наступній грі зосередимося", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, Джуд Беллінгем визначений гравцем матчу проти неаполітанців.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Реал у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

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