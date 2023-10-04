Анчелотті: Наполі — лютий суперник, який грав амбітно і з гордо піднятою головою

Підсумки матчу від тренера Реала.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди в матчі ЛЧ проти Наполі (3:2).

"Ми справді добре вели боротьбу, ми знали, як тримати оборону, коли в матчі настала вирішальна фаза. Як і використовувати свої можливості, коли такі з'являлися.

Я бачив, що в першому таймі у нас було повно "рішень", зокрема, завдяки Беллінгему і Родріго, особливо коли вони вдвох втекли від своїх опікунів і вийшли віч-на-віч.

Гра – важка, але гарна. Наполі - лютий суперник, який грав амбітно і з гордо піднятою головою", — цитує італійця офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Реал у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.