Наполі — Реал: відео голів та огляд матчу

Реал в рамках поєдинку другого тура групового етапу Ліги чемпіонів грає на виїзді проти Наполі.
Команда Карло Анчелотті пропустила першою після точного удару Естігора, проте змогла перевернути хід зустрічі ще в першому таймі.
Спершу точним пострілом відзначився Вінісіус Жуніор, який нещодавно повернувся після травми, а потім черговий гол на свій рахунок записав Джуд Беллінгем.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Реал у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24:
Естігор, 19. Наполі — Реал 1:0
Вінісіус, 27. Наполі — Реал 1:1
Беллінгем, 34. Наполі — Реал 1:2
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