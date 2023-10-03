Наполі — Реал: відео голів та огляд матчу

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

Реал в рамках поєдинку другого тура групового етапу Ліги чемпіонів грає на виїзді проти Наполі.

Команда Карло Анчелотті пропустила першою після точного удару Естігора, проте змогла перевернути хід зустрічі ще в першому таймі.

Спершу точним пострілом відзначився Вінісіус Жуніор, який нещодавно повернувся після травми, а потім черговий гол на свій рахунок записав Джуд Беллінгем.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Реал у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24:

Естігор, 19. Наполі — Реал 1:0

Вінісіус, 27. Наполі — Реал 1:1

Беллінгем, 34. Наполі — Реал 1:2

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