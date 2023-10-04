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-
Атлетіко
-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Црвена Звезда
-
25 жовтня
22:00
Антверпен
-
Порту
-
25 жовтня
22:00

Вальверде: Розлютило, що гол не записали на мене, один із гравців суперника подразнював мене

04 жовтня 2023

Вальверде: Розлютило, що гол не записали на мене, один із гравців суперника подразнював мене

Підсумки матчу проти Наполі від лідера Реала.

Півзахисник Реала Федеріко Вальверде прокоментував перемогу своєї команди в матчі ЛЧ проти Наполі (3:2).

"Найголовніше – це, звичайно, те, що нам вдалося перемогти. Я відчував, що ми домінували на полі у першому таймі. Однак у перші хвилини другої половини нам довелося відбиватися, виявившись загнаними надто глибоко в тил.

Гадаю, все нормально, проте один їхній гол відкинув нас занадто далеко. Але наша команда досить хороша для того, щоб уникати такого та грати краще. Що ми зрештою і зробили.

Беллінгем приголомшливо провів гру. За першого нашого голу він виграв епізод і блискуче вивів Вінісіуса на удар. А в другому голі Джуд і зовсім створив якесь диво.

Вийшов чудовий матч із дивовижною атмосферою навколо та всередині нього. В кінці я глянув на табло, і мене трохи розлютило те, що навпроти третього забитого м'яча я не побачив прізвища "Вальверде". Один із гравців суперника подразнював мене, кажучи, що це не мій гол. Окей, гаразд. Головне, Реал виграв", - цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Реал у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

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