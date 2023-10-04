Руді Гарсія: Розчарований результатом, але задоволений грою

Керманич Наполі прокоментував поразку від Реала.

Неаполітанський Наполі в другому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА зазнав поразки від мадридського Реала.

Наполі — Реал 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "Партенопеї" Руді Гарсія після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Я не вважаю, що це був справедливий підсумок гри. Нічия видається більш логічною, але футбол іноді буває й таким.

Ми грали на рівних проти цієї чудової команди Карло Анчелотті, і проблема не в тому, що ми пропустили перший гол саме за підсудком власної помилки, тому що така гра позаду — це наш стиль, і ми знаємо, що йдемо на ризик. Гравці розуміють, що вони можуть помилятись.

Проблема полягає в тому, що після того, як суперники зрівняли рахунок, ми занадто розкрились. Коли ви перебуваєте у важкому відтинку гри, ви повинні залишатися стійкими, і не пресингувати високо, створюючи тим самим простір, на який тільки й чекають Вінісіус та Беллінгем.

Гол Джуда припав на момент, коли, на мій погляд, ми недостатньо наситили оборону. Нам слід було наблизити півзахисників і вінгерів до власних воріт, розводячи суперників по флангах. Набагато краще дозволити Реалу тримати м'яч у Дані Карвахаля або Едуардо Камавінги, а не в Беллінгема чи Вальверде.

Я вважаю, що результат був несправедливим більше через ставлення нашої команди до власної гри. Коли рахунок був 1:1, ми повинні були згуртуватись, залишатися непохитними й не завжди поспішати чинити високий пресинг.

Думаю, наша команда й наші лідери на полі повинні навчитися читати різні моменти матчу.

Що мені сподобалось, так це підхід після перерви, коли Наполі був агресивним, пасував, рухався і міг виграти гру після того, як зрівняв рахунок. Про роботу арбітра говорити не буду, тому що ми отримали один пенальті, але ще був фол Рюдігера на Олівері перед голом, коли рахунок став 2:3. Я не знаю, чи це вирівнює ситуацію, чи це дійсно була гра рукою, але зараз уже немає особливої різниці.

Ставлення моєї команди було хорошим, і ті, хто виходив з лавки, також привносили свіжість і інтенсивність. Я розчарований результатом, але задоволений грою", — заявив французький фахівець.

У наступному турі італійський Наполі зіграє в гостях у берлінського Уніону.