Вермерен: Ліга чемпіонів — мрія дитинства, але тепер для нас це проста робота

Півзахисник Антверпена висловився перед грою з Шахтарем.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар вирушить у гості до бельгійського Антверпена.

Півзахисник бельгійської команди Артур Вермерен дав коментар перед грою.

"Безперечно, Ліга чемпіонів відрізняється від інших турнірів. До матчів прикуто більше уваги. Те саме стосується гравців. Це Ліга чемпіонів.

Ліга чемпіонів мрія дитинства, але тепер для нас це проста робота. Як команда ми готуємося спокійно", — наводить слова Вермерена офіційний сайт УЄФА.

Матч Антверпен — Шахтар відбудеться у середу, 4 жовтня. Початок — о 19:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ви зможете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.