Ван Леувен: Головна мета Шахтаря — перемогти

Головний тренер чемпіона України — про майбутній матч проти Антверпена.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар вирушить у гості до бельгійського Антверпена.

Головний тренер "гірників" Патрік Ван Леувен прокоментував вибір складу, тиск через невдалі результати та гру майбутнього супротивника.

Антверпен — Шахтар: онлайн-трансляція

"Чи важко налаштувати команду через невдалі результати? Це непросто. Ми говоримо про Лігу чемпіонів – це завжди складно та потребує додаткових сил і роботи.



Чи буду дивувати складом, як в грі з Порту? Наша головна мета – перемогти. Тому завтра ми побачимо, буде якась несподіванка для суперника чи ні. Але наше завдання – виграти.



Чи добре знаю Антверпен та як впливає ситуація в Україні? Щодо першого запитання, то ми, звісно, переглядали всі матчі Антверпена, знаємо, як грає суперник. Ми так само прораховуємо всі ситуації, усі варіанти. Як я вже казав, наша мета – перемогти та якнайкраще представити команду у завтрашній грі. Що ж до поточної ситуації, то в Україні триває війна. Перший складний момент – це пересування в межах країни та за кордоном, тому що це зараз забирає набагато більше часу. Другий момент: під час матчів в Україні часто лунають повітряні тривоги, через що наші ігри тривають понад 90 хвилин. Це впливає психологічно та мотиваційно, але така ситуація. У нас війна, воєнний стан, ми маємо агресора. І в такій ситуації мусимо підлаштовуватися.

Відчуваю тиск через можливе звільнення або ж довіру керівництва? Звісно, результати були не такими, як ми очікували. Є трохи тиску, але не зі сторони, а це більше внутрішній тиск, який стимулює в позитивному розумінні, мотивує на перемогу. І ми знаємо, що саме це завдання стоїть перед нами завтра", — наводить слова Ван Леувена офіційний сайт "гірників".

Матч Антверпен — Шахтар відбудеться у середу, 4 жовтня. Початок — о 19:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ви зможете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.