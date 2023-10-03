Антверпен — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 04.10.2023

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 4 жовтня о 19:45.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар вирушить у гості до бельгійського Антверпена, які є суперниками за квартетом H.

Цей поєдинок пройде на Босейлстадіон у Антверпені та відбудеться у середу, 4 жовтня. Початок матчу — о 19:45 за київським часом. Розсудить цю зустріч бригада арбітрів на чолі зі словенцем Раде Обреновичем.

Слідкувати за подіями матчу Антверпен — Шахтар ви зможете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua, тоді як у прямому ефірі поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Онлайн-трансляція з'явиться у цій новині в день матчу...

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