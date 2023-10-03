На матчі Шахтаря інспектором буде арбітр, який працює на росії

03 жовтня 2023

Милорад Мажич, Getty Images

Дуже цікавий вибір від УЄФА.

Мілорад Мажич буде інспектором на матчі між Шахтарем та Антверпеном у Лізі чемпіонів, повідомив офіційний сайт УЄФА.

50-річний серб працює на росії після початку повномасштабної війни і призначений головною російською футбольною союза.

Мажич спостерігатиме за роботою словенської суддівської бригади під керівництвом Раді Обреновича.

Зазначимо, що Мажич працює у росії з літа 2022 року. 

Матч Антверпен — Шахтар відбудеться у середу, 4 жовтня. Початок — о 19:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ви зможете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.

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