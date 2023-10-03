На матчі Шахтаря інспектором буде арбітр, який працює на росії

Дуже цікавий вибір від УЄФА.

Мілорад Мажич буде інспектором на матчі між Шахтарем та Антверпеном у Лізі чемпіонів, повідомив офіційний сайт УЄФА.

50-річний серб працює на росії після початку повномасштабної війни і призначений головною російською футбольною союза.

Мажич спостерігатиме за роботою словенської суддівської бригади під керівництвом Раді Обреновича.

Зазначимо, що Мажич працює у росії з літа 2022 року.

Матч Антверпен — Шахтар відбудеться у середу, 4 жовтня. Початок — о 19:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ви зможете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.