Ван Боммел: Шахтар грає на виїзді, ми не знаємо що очікувати

Головний тренер Антверпена дав коментар.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар вирушить у гості до бельгійського Антверпена.

Головний тренер бельгійської команди Марк ван Боммел не розуміє чого очікувати від "гірників" в цій зустрічі.

"Усі мають амбіції. Ми виграли "золотий дубль", взяли Суперкубок та втілили свою мрію, потрапивши до групового етапу Ліги чемпіонів. Лише участь у цій стадії багато чого вартує. Барселона, Порту та Шахтар — три класні команди. Можливо, Порту та Шахтар показують не надто видовищний футбол, але це все одно топові команди в Португалії та Україні.

Я вважаю, що ми граємо добре; ми багато володіємо м'ячем та намагаємось обіграти наших суперників за рахунок своїх активних дій. Шахтар грає на виїзді. Ми не знаємо що очікувати", — наводить слова тренера офіційний сайт УЄФА.

Матч Антверпен — Шахтар відбудеться у середу, 4 жовтня. Початок — о 19:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ви зможете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.