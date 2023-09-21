Мілан
0
Ньюкасл Юнайтед
0
19 вересня
19:45
Янг Бойз
1
РБ Лейпциг
3
19 вересня
19:45
Лаціо
1
Атлетіко
1
19 вересня
22:00
Феєнорд
2
Селтік
0
19 вересня
22:00
ПСЖ
2
Боруссія Дортмунд
0
19 вересня
22:00
Манчестер Сіті
3
Црвена Звезда
1
19 вересня
22:00
Шахтар
1
Порту
3
19 вересня
22:00
Барселона
5
Антверпен
0
19 вересня
22:00
Галатасарай
2
Копенгаген
2
20 вересня
19:45
Реал Мадрид
1
Уніон Берлін
0
20 вересня
19:45
Баварія
4
Манчестер Юнайтед
3
20 вересня
22:00
Севілья
1
Ланс
1
20 вересня
22:00
Арсенал
4
ПСВ
0
20 вересня
22:00
Брага
1
Наполі
2
20 вересня
22:00
Реал Сосьєдад
1
Інтер
1
20 вересня
22:00
Бенфіка
0
РБ Зальцбург
2
20 вересня
22:00
Уніон Берлін
-
Брага
-
03 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Реал Сосьєдад
-
03 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Галатасарай
-
03 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Баварія
-
03 жовтня
22:00
ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
Інтер
-
Бенфіка
-
03 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Феєнорд
-
04 жовтня
19:45
Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Барселона
-
04 жовтня
22:00

Баварія — Манчестер Юнайтед 4:3 Відео голів та огляд матчу 20.09.2023

21 вересня 2023

Баварія — Манчестер Юнайтед, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 вересня 2023 року, 22:00.

Мюнхенська Баварія у матчі стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів на своєму полі обіграла Манчестер Юнайтед (4:3).

У складі мюнхенської команди, матч якої через дискваліфікацію пропускав головний тренер Томас Тухель, результативними ударами відзначилися Сане, Гнабрі, Тель та Кейн, який реалізував пенальті.

У "червоних дияволів" авторами голів стали Гойлунд та Каземіро, який оформив дубль.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Манчестер Юнайтед в 1 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Баварія — Манчестер Юнайтед 4:3
Голи: Сане, 28, Гнабрі, 32, Кейн, 54 (пен.), Тель, 90+2 — Гойлунд, 49, Каземіро, 88, 90+5.

Баварія: Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Горецка, Кімміх — Сане (Тель, 87), Мусіала (Шупо-Мотінг, 74), Гнабрі (Коман, 63) — Кейн (Мюллер, 87).

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Мартінес, Регілон — Каземіро, Еріксен — Пеллістрі (Гарначо, 81), Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд (Марсьяль, 81).

Попередження: Горецка — Мартінес

команди
статті на тему:
Арсенал - ПСВ, Getty Images 20 вересня 2023 Ліга чемпіонів. Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, нічия Севільї та Ланса
Бенфіка - Зальцбург, Getty Images 21 вересня 2023 Ліга чемпіонів. Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу, Інтер врятував нічию проти Сосьєдада
Брага - Наполі - Getty Images 21 вересня 2023 Наполі зумів переграти Брагу завдяки голу у ендшпілі
   