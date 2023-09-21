Баварія — Манчестер Юнайтед 4:3 Відео голів та огляд матчу 20.09.2023

Мюнхенська Баварія у матчі стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів на своєму полі обіграла Манчестер Юнайтед (4:3).
У складі мюнхенської команди, матч якої через дискваліфікацію пропускав головний тренер Томас Тухель, результативними ударами відзначилися Сане, Гнабрі, Тель та Кейн, який реалізував пенальті.
У "червоних дияволів" авторами голів стали Гойлунд та Каземіро, який оформив дубль.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Манчестер Юнайтед в 1 турі Ліги чемпіонів УЄФА:
Баварія — Манчестер Юнайтед 4:3
Голи: Сане, 28, Гнабрі, 32, Кейн, 54 (пен.), Тель, 90+2 — Гойлунд, 49, Каземіро, 88, 90+5.
Баварія: Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Горецка, Кімміх — Сане (Тель, 87), Мусіала (Шупо-Мотінг, 74), Гнабрі (Коман, 63) — Кейн (Мюллер, 87).
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Мартінес, Регілон — Каземіро, Еріксен — Пеллістрі (Гарначо, 81), Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд (Марсьяль, 81).
Попередження: Горецка — Мартінес