Баварія — Манчестер Юнайтед 4:3 Відео голів та огляд матчу 20.09.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 вересня 2023 року, 22:00.

Мюнхенська Баварія у матчі стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів на своєму полі обіграла Манчестер Юнайтед (4:3).

У складі мюнхенської команди, матч якої через дискваліфікацію пропускав головний тренер Томас Тухель, результативними ударами відзначилися Сане, Гнабрі, Тель та Кейн, який реалізував пенальті.

У "червоних дияволів" авторами голів стали Гойлунд та Каземіро, який оформив дубль.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Манчестер Юнайтед в 1 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Баварія — Манчестер Юнайтед 4:3

Голи: Сане, 28, Гнабрі, 32, Кейн, 54 (пен.), Тель, 90+2 — Гойлунд, 49, Каземіро, 88, 90+5.

Баварія: Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Горецка, Кімміх — Сане (Тель, 87), Мусіала (Шупо-Мотінг, 74), Гнабрі (Коман, 63) — Кейн (Мюллер, 87).

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Мартінес, Регілон — Каземіро, Еріксен — Пеллістрі (Гарначо, 81), Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд (Марсьяль, 81).

Попередження: Горецка — Мартінес