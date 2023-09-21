Стрічка новин

00:32

Наполі зумів переграти Брагу завдяки голу у ендшпілі

00:17

Ліга чемпіонів. Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу, Інтер врятував нічию проти Сосьєдада

23:58

Баварія перестріляла Манчестер Юнайтед на Альянц Арені

23:56

Ліга чемпіонів. Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, нічия Севільї та Ланса

23:15

Галатасарай — Копенгаген 2:2 Відео голів та огляд матчу 20.09.2023

22:45

Реал — Уніон Берлін 1:0 Відео голу та огляд матчу 20.09.2023

22:28

Трубін на старті матчу Ліги чемпіонів привіз пенальті у свої ворота

21:47

Ліга чемпіонів. Галатасарай видав неймовірний камбек у матчі проти Копенгагена

21:43

Беллінгем у компенсований час приніс Реалу перемогу над Уніоном Берлін

21:12

Трубін — в основному складі Бенфіки на гру проти Зальцбурга