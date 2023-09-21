Наполі зумів переграти Брагу завдяки голу у ендшпілі. В першому таймі рахунок відкрив Джованні Ді Лоренцо, проте португальська команда відігралася після голу Бруми.
Проте через декілька хвилин Сіку Ніакате відправив м'яч до власних воріт. Таким чином, колектив Лучано Спалетті розпочав новий сезон Ліги чемпіонів із перемоги.
Брага — Наполі 1:2
Голи: Брума, 84 — Ді Лоренцо, 45, Ніакате, автогол, 88
Брага: Матеуш — Гомес, Фонте, Ниакате, Борха (Марин, 85) — Карвалью (Залазар, 67), Орта, Музрати — Джало (Банза, 77), Руїз (Піцці, 85), Брума
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані (Естігор, 13), Жезус, Олівейра — Ангісса, Лоботка, Зелінський (Натан, 90) — Політано (Распадорі, 66), Осімген (Сімеоне, 90), Кварацхелія (Ельмас, 66)
Попередження: Джало, Фонте, Борха — Ангісса, Осімген, Політано, Распадорі, Олівера, Жезус