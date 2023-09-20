Хаві — про перемогу над Антверпеном: Найкраща гра, яку ми показали відтоді, як я очолив Барселону

Іспанець задоволений командою.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував перемогу над Антверпеном (5:0) в Лізі чемпіонів.

"Я дуже задоволений. Дуже щасливий з цього результату, але, перш за все, мене порадувала якість нашої гри. Між цією перемогою та рахунком 5:0 проти Бетіса в суботу, я думаю, це, ймовірно, найкраща якість гри, яку ми показали відтоді, як я очолив команду.

Це той шлях, яким ми хочемо йти. Я пишаюся своєю командою", - цитує Хаві офіційний сайт УЄФА.

Відео голів матчу Барселона — Антверпен доступні на Football.ua.