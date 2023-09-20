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Копенгаген
-
Баварія
-
03 жовтня
22:00
ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
Інтер
-
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-
03 жовтня
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-
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-
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-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
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Хаві — про перемогу над Антверпеном: Найкраща гра, яку ми показали відтоді, як я очолив Барселону

20 вересня 2023

ХАВІ, GETTY IMAGES

Іспанець задоволений командою.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував перемогу над Антверпеном (5:0) в Лізі чемпіонів.

"Я дуже задоволений. Дуже щасливий з цього результату, але, перш за все, мене порадувала якість нашої гри. Між цією перемогою та рахунком 5:0 проти Бетіса в суботу, я думаю, це, ймовірно, найкраща якість гри, яку ми показали відтоді, як я очолив команду.

Це той шлях, яким ми хочемо йти. Я пишаюся своєю командою", - цитує Хаві офіційний сайт УЄФА.

Відео голів матчу Барселона — Антверпен доступні на Football.ua.

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