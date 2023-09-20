Лофтус-Чік уникнув серйозних наслідків від травми в матчі проти Ньюкасла, відновлення Меньяна під питаннями

Мілан ризикує залишитись без основного голкіпера.

Напередодні в матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті F італійський Мілан на власному полі зіграв унічию проти англійського Ньюкасла.

Мілан — Ньюкасл 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу Ліги чемпіонів

За ходом протистояння "россонері" через травми втратили спочатку центрального півзахисника Рубена Лофтус-Чіка, а під завісу гри проблеми зі здоров’ям мав воротар команди Стефано Піолі Майк Меньян.

Обидва футболісти були вимушено замінені на Юнуса Мусу та Марка Спортьєлло відповідно, після чого залишалось лише дочекатись результатів первинного медогляду для з’ясування їхніх актуальних кондицій.

І якщо щодо польового гравця бити на сполох не було особливої потреби — звичайне ушкодження м’язів стегна, після якого Лофтус-Чік буде готовий зіграти навіть у найближчому матчі проти Верони цими вихідними, то доля воротаря залишається невизначеною.

У Меньяна було діагностовано проблеми з м’язом-згиначем на лівій нозі, тож він потребуватиме більш ретельного та тривалого аналізу.

Нагадаємо, що минулого сезону голкіпер Мілана мав проблеми з литковим м’язом, через які пропустив велику кількість поєдинків власної команди, зокрема — у Лізі чемпіонів.

У наступному турі італійський Мілан гратиме в гостях про дортмундської Боруссії.