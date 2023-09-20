Консейсау: Хороші відчуття від перемоги

Наставник Порту висловився після перемоги над Шахтарем.

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау прокоментував перемогу над Шахтарем в першому турі ЛЧ (3:1).

"Хороші відчуття від перемоги. Ми у процесі розвитку команди, посилюючи її якості. Задоволені трьома набраними очками, але сподіваюся, що тепер зуміємо продовжити перемагати, щоб вийти в наступний етап, чого ми прагнемо. Нам чекає довгий шлях до досягнення своєї мети виходу до 1/8 фіналу", — сказав тренер.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Порту.