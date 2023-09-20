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ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
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-
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-
03 жовтня
22:00
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-
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-
03 жовтня
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-
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Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
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Консейсау: Хороші відчуття від перемоги

20 вересня 2023

Сержіу Консейсау, УЄФА

Наставник Порту висловився після перемоги над Шахтарем.

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау прокоментував перемогу над Шахтарем в першому турі ЛЧ (3:1).

"Хороші відчуття від перемоги. Ми у процесі розвитку команди, посилюючи її якості. Задоволені трьома набраними очками, але сподіваюся, що тепер зуміємо продовжити перемагати, щоб вийти в наступний етап, чого ми прагнемо. Нам чекає довгий шлях до досягнення своєї мети виходу до 1/8 фіналу", — сказав тренер.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Порту.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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