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Барселона — Антверпен 5:0 Відео голів та огляд матчу 19.09.2023

20 вересня 2023

Барселона — Антверпен, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 19 вересня 2023 року, 22:00.

У поєдинку першого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі Олімпійського стадіону в Барселоні в рамках групи H поміж собою зустрічались Барселона та бельгійський Антверпен — суперники донецького Шахтаря за квартетом.

Команда Хаві ще до середини першого тайму вирішила всі питання в цьому протистояння одразу трьома голами в чужі ворота, останній із яких суперники забили собі власноруч зусиллями Єлле Батая.

Але на цьому Барса не зупинились і після перерви ми побачили додаткові м’ячі від Гаві та Жоау Феліша. Останній оформив дубль + гольовий пас у цій грі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Барселона — Антверпен у 1 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Барселона — Антверпен 5:0
Голи: Феліш, 11, 66, Левандовський, 19, Батай, 22 (автогол), Гаві, 54

Барселона: тер Штеген — Канселу (Роберто, 76), Кунде, Крістенсен, Бальде — Гюндоган, де Йонг (Ромеу, 58), Гаві (Фермін Лопес, 58) — Рафінья (Ферран Торрес, 68), Левандовські, Феліш (Ямал, 68).

Антверпен: Бютез — Батай (Керк, 74), Альдервейрельд, Кулібалі, Вейндал — Вермеєрен, Кейта — Муя (Валенсія, 83), Еккеленкамп (Юсуф, 61), Баліквіша (де Лаєт, 61) — Янссен (Іленіхена, 60).

Попередження: Гаві, 36
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