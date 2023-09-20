Шахтар — Порту. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Донецький Шахтар програв свій перший матч у цьогорічній кампанії Ліги чемпіонів УЄФА. Це — логічний висновок щодо побаченого на футбольному полі в Гамбурзі минулого пізнього вечора. Що ж до деталей, то тут уже не буде такої одностайності в оцінках. Чи завадила донеччанам юність стартового складу (25 років проти 26,7 в суперників у середньому)? Певна річ, що завадила. Чи завадили тактичні експерименти? І така думка має право бути присутньою.

Та чи настільки погано грав Шахтар, що одразу ставити хрест на поточній міжнародній кампанії? На нашу думку — ні, бо команда ван Леувена не втрачала обличчя та грала в свій футбол, який через помилки та недоліки в діях виконавців просто виявився недостатньо якісним для здобуття результату. Чи є перспективи та можливості для зростання в наступних зустрічах? Очевидно, що так. Але розмова про це відбуватиметься трохи пізніше.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Фолькспарштадіон (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 6,5. Основний голкіпер Шахтаря вже не юніор, проте виступ на такому високому рівні для нього трапився вперше в житті. За підсумком цієї гри ми справедливо можемо вважати, що, якби не вдалі дії Дмитра у воротах, "гірники" б отримали розгром та ще більш болючий удар по репутації. Різник пропустив тричі, але який із цих голів був його особистою провиною? Жоден! На противагу цьому одразу шість порятунків та кілька своєчасних виходів на середню та дальню дистанції.

Юхим Конопля — 6,0. Правий захисник донеччан повернувся після травми лише кілька тижнів тому, але з того моменту про його грузинського конкурента за позицією, Гіоргі Гочолеівіші, ми фактично не чуємо. А тут ще й удалий виступ на рівні національних збірних допоміг Коноплі набратись додаткової впевненості, і в підсумку навіть протистояння проти розкішного Галено звітного вечора не змусило його бити на сполох.

Питання були тільки щодо вільного просування бразильця через фланг під час третього голу, але вчасне підключення до атаки в епізоді з єдиним м’ячем Шахтаря часткового його компенсувало в індивідуальному контексті. Було б непогано ще додати в плані атаки в другому таймі, коли суперники зменшили інтенсивність, але й за 76 хвилин Конопля зробив загострень більше, аніж чимало партнерів по команді за всю гру.

Став Лемкін — Ярослав Ракіцький — 5,0. Істотні проблеми були в пари центральних захисників "гірників" цього вечора, бо за найменший недолік у їхніх діях суперники одразу вигадували результативне покарання. Ракіцькому було важко надати партнеру-дебютанту Ліги чемпіонів достатньо впевненості у власних діях, бо й сам Ярослав неодноразово помилявся. Це бачили й суперники, тож намагались продавити Става, що кілька разів призводило до дуже серйозних проблем.

Новатус Міроші — 6,0. Яким чином танзанійський новачок Шахтаря потрапив до стартового складу на звітну зустріч? Такі питання радше ставити безпосередньо ван Леувену, тоді як нам залишалось лише оцінювати дії футболіста, якого в першому матчі на такому високому рівні ще й змусили за ходом гри змінити амплуа. Пізно ввімкнувся на відскок під час першого голу? А як могло бути інакше без зіграності з партнерами?

Недопрацьовував у плані атаки? Так і Галено з Франку постійно були десь неподалік, а єдина подача Міроші за весь матч ледь не призвела до дублю Келсі. Загалом, дебютував. Виступ посередній, але на рівні з іншими партнерами — цілком пристойно. Ван Леувен від свого рішення не програв, але й не виграв.

Тарас Степаненко — 6,0. Протидіяти досвідченому опорному півзахисник донеччан достатньо просто, якщо мати розуміння, як це робити. Гравці Порту з цим були ознайомленні, і в підсумку одна-дві швидкі передачі після перехоплення, і Степаненко перебуває поза епізодом. Приблизно як у ситуації з першим пропущеним м’ячем. У решті ситуацій Тарас відігравав на звично високому рівні, а його запал навіть після третього голу португальців допомагав партнерам хоч думками залишатись на футбольному полі.

Олександр Зубков — 6,0. Фланговий нападник "гірників" є дуже вагомою фігурою для цього складу Шахтаря в плані атакувальних дій, але разом із тим він поступово здобуває нові навички гри в обороні, тож готовий надавати їм ще більше допомоги. Цього вечора знадобився весь обсяг роботи від Зубкова, але й цього було недостатньо для того, аби затьмарити Галено.

Кілька непоганих рухів у першій половині та участь у гольовій атаці після перерви перетворилась на зосередженість атаки Шахтаря виключно на одному Олександрі. І все одно захисники Порту погано стримували його вибуховий дриблінг, тож воротар Кошта добряче попрацював на лінії під час ударів.

Єгор Назарина — 6,0. Допоки Бондаренко не прийде до тями на тлі невдалого особисто для початку сезону, у іншого центрального півзахисника "гірників" є кілька нагод для того, аби зачепитись за місце під сонцем. Цього вечора була одна з них, і вона в підсумку була використана явно не на повну потужність. Навіть коли вже майже нічого не вдавалось заподіяти позаду, у Назарини все одно залишався варіант із допомогою у фазі атаки, але й із цим виникли проблеми. Відзначимо тільки високу культуру пасу в Єгора в цій грі, що за суперника, який пресингував, було надзвичайно важливо.

Георгій Судаков — 6,0. Рівень запитів від гри атакувального півзахисника Шахтаря буде зростати з кожним новим матчем у цьому сезоні, бо вже очевидно, хто в цій команді ван Леувена є найближчим до наступного великого трансферу. Але в грі проти Порту Георгій показав, що відновлення від апендициту для нього досі триває, тож і самотужки витягати матчі такого рівня вимагати від нього точно не варто. І ні, Судаков майже не помилявся під час своїх дій на футбольному полі, а кілька його передач дійсно непогано загострювали. Однак завжди очікуємо на щось більше.

Данило Сікан — 3,0. Тут важко щось додати, окрім того, що й без нас можна було прочитати під будь-якою новиною стосовно цього матчу. Номінального нападника поставили грати ліворуч у півзахисті, але при цьому вочевидь не взяли до уваги, що це не матч УПЛ. У чемпіонаті певні недоліки Сікана можна було й випустити з поля зору, але Ліга чемпіонів помилок не пробачає. А коли вони ще й так дорого коштують команді, то взагалі немає, про що говорити.

Келвін Келсі — 6,5. Дебютний матч у Лізі чемпіонів, але яка пристрасть та жага одразу віднайти свій гол. Матчі єврокубків цього сезону для Келсі спокійно можуть стати вітриною перед наступним великим кроком у професійній кар’єрі, і ще варто пошукати настільки впевненого в собі юнака в європейських провідних клубах. Так, у епізоді з першим голом програна дуель у повітрі в центрі поля теж коштувала команді великих негараздів у захисті в подальшому, але й таке недопрацювання можна списати на брак досвіду. Ось, наприклад, у Порту був набагато більш досвідчений нападник Таремі, проте з його гольовими моментами Келсі в точно мав би більше зиску.

Іраклі Азарові — 6,0. Напевно, ми дійшли до того моменту, коли в ротації поміж Міроші та Азарові й вирішуватиметься питання щодо майбутнього позиції лівого захисника в Шахтаря. Обидва дуже перспективні та мають дивовижний футбольний розум, але грузину цього разу довелось долучатись до гри за не до кінця очевидних умов, тому й виступ його вийшов де в чому невиразним. Але 22 з 22 передач, 1 виграний із 2 епізодів боротьби, та пошук варіантів у атаці не залишились без нашої уваги.

Артем Бондаренко — 5,5. Центральному півзахиснику Шахтаря не дісталось місця в стартовому складі, але свої 25 хвилин на полі він усе одно отримав. Провів Бондаренко їх, переважно, у затінку загальної неузгодженості дій донеччан у атаці, серед якої мав би, напевно, навести лад, але так цього й не зробив.

Олексій Кащук — 6,0. Гравець ланки атаки вийшов під трохи стомленого суперника та той ще й отримав травму в підсумку, тоді як поява прудконогого Санчеса особливо малюнку протистоянні на фланзі не змінювала. Кілька вдалих дій у виконанні Олексія ми встигли побачити, зароблений на собі фол, зокрема, але гостроти теж не вистачало в його виконанні.

Гіоргі Гочолеішвілі, Егіналду — грузинський захисник з’явився на полі менше, аніж на чверть години ігрового часу, а партнеру дісталось узагалі хвилин десять від сили. Кожен із них намагався щось зробити в атаці, а Егіналду навіть брав на себе право виконувати дальні постріли. Є бажання в обох, але ще потрібно багато часу.

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