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-
03 жовтня
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-
Баварія
-
03 жовтня
22:00
ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
Інтер
-
Бенфіка
-
03 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Феєнорд
-
04 жовтня
19:45
Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
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Ван Леувен — після поразки від Порту: Це було прикро. Є різниця в якості

20 вересня 2023

Патрік ван Леувен, сайт Шахтаря

Наставник "гірників" прокоментував гру.

Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен проаналізував гру з Порту (1:3) в першому турі ЛЧ.

"Чому залишились на лаві запасних Криськів та Бондаренко? Останніми тижнями нам довелося ухвалювати рішення щодо футболістів, яких було задіяно в національних командах, і тих, які брали участь у кожній грі чемпіонату. Ми намагаємося сформувати команду, яка б могла докласти максимальних зусиль під час усіх матчів протягом тижня. Саме тому деякі гравці виходили у старті в багатьох поєдинках до цього, але не зараз.

Гра Сікана? Вважаю, Данило розпочав добре, використовуючи свою швидкість. У випадку з другим голом він зробив помилку, думаючи, що зможе вибити м’яч та поміняти фланг, але це було неправильне рішення, яке призвело до пропущеного гола. Я також гадаю, що не було необхідності змінювати його у перерві – мали дати йому шанс виправитися, щоб побачити, чи зможемо ми ще якось скористатися його швидкістю.

Був повний стадіон, тому я вважаю, що приїхати сюди було гарним рішенням для Шахтаря. Тут багато людей проявляють інтерес до міжнародних ігор. Я задоволений місцем проведення матчу і тим, що прийшли вболівальники. На мою думку, так, Гамбург – це чудовий вибір.


Щодо гри. Вважаю, що є різниця в якості, досвіді, але завжди є можливість. Я не думаю, що якби ми не помилялися, то не пропустили б, але, гадаю, ми більше б залишалися у грі. Мої футболісти могли б почуватися більш впевнено в такому разі. Ми пропустили перший гол, добре відреагували і зрівняли рахунок, та все ж пропустили другий надто швидко. Навіть не встигли насолодитися результатом гарної роботи, щоб повернутися в гру. Це було прикро. Так, є різниця в якості.

Травми? Я думаю, що Став потягнув м’яз. Чекаємо на результати від лікарів, завтра буде все відомо. Зазвичай це займає 24 години. Гравці повернуться досить скоро, Валерію Бондарю знадобиться більше часу", — цитує наставника офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Порту.

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