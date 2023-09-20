Проведель — перший за майже 13 років воротар-автор голу в Лізі чемпіонів

До нього подібним відзначався голкіпер ізраїльського Маккабі Тель-Авів.

Напередодні в матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті E сталась рідкісна футбольна подія — воротар римського Лаціо Іван Проведель ударом головою на 90+5 хвилині врятував команду від поразки в домашньому матчі проти мадридського Атлетіко.

Рятівний гол воротаря-путінолюба — в огляді матчу Лаціо — Атлетіко

Оскільки геть не кожного дня подібне можна побачити в зустрічах на найвищому рівні, експерт футбольної статистики вирушили на пошуки аналогічних подій у історії головного клубного турніру Старого Світу.

Довелось пошукати добряче, оскільки востаннє воротар будь-якої з команд-учасниць цього змагання відзначався голом у чужі ворота майже 13 років тому.

Це зробив Вінсент Еньєама, коли виступав у складі ізраїльського Маккабі Тель-Авів, забивши у ворота французького Ліона.

За рік до цього, у грудні 2009, узагалі мав місце воротарський спалах результативності — Сінан Болат забивав у ворота бельгійського Стандарда, а Ганс-Йорг Бутт відзначився у воротах туринського Ювентуса за день до нього.

Щодо німця, то "зебри" взагалі були його улюбленим клубом, оскільки це був третій його м’яч у зустрічах проти них — ще два мали місце у вересні 2000 року та березні 2002.

У наступному турі римський Лаціо зіграє проти шотландського Селтіка на виїзді.