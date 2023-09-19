Шахтар — Порту: відео голів та огляд матчу

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі Ліги чемпіонів.

Шахтар в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає у Гамбурзі португальський Порту.

"Гірники" пропустили вже на восьмій хвилині зустрічі після точного удару Галено.

На 13 хвилині гри Конопля постукався із Зубковим на правому фланзі штрафного, після чого від лицьової подав на голову Келсі, який пробив у ближній кут. Втім, вже через дві хвилини Галено оформив дубль та вивів свою команду вперед.

А вже на 29 хвилині вінгер прорвався по флангу Шахтаря та асистував Таремі.

Шахтар — Порту 0:1, гол Галено

Шахтар — Порту 1:1, гол Келсі

Шахтар — Порту 1:2, гол Галено

Шахтар — Порту 1:3, гол Таремі

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Гра Шахтар — Порту почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.