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Манчестер Сіті — Црвена Звезда 3:1 Відео голів та огляд матчу 19.09.2023

20 вересня 2023

Манчестер Сіті — Црвена Звезда, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 19 вересня 2023 року, 22:00.

У поєдинку першого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Етіхад у Манчестері в рамках групи G поміж собою зустрічались англійський Манчестер Юнайтед та сербська Црвена Звезда.

Ще в першому таймі команда Хосепа Гвардіоли мала громити своїх суперників, бо всі необхідні передумови для цього заклала — рекордні 22 удари в напрямку чужих воріт, проте жодного голу.

І при цьому "містяни" на останній хвилині основного часу першої половини примудрились пропустити у власні ворота.

Команда Хосепа Гвардіоли на цьому тлі на другу половину вийшла по-спортивному злою, і в підсумку одразу відігралась та реалізувала власну перевагу за допомоги другого голу.

А під завісу протистояння до дублю Хуліана Альвареса додався ще й гол Родрі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Црвена Звезда в 1 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Манчестер Сіті — Црвена Звезда 3:1
Голи: Х. Альварес 47, 60, Родрі 73 — Ндіай 45+1

Манчестер Сіті: Едерсон — Гомес (Аканджі 57) , Аке, Діаш, Вокер — Нуньєс, Родрі (Льюїс 84), Фоден (Бобб 84), Х. Альварес, Б. Сілва (Доку 43) — Голанд

Црвена Звезда: Глазер — Родич, Драгович, Джига, Міяйлович — Стаменіч, Хван (Кангва 82), Мітровіч (Лулич 77), Іванич (Олаїнка 68), Букарі (Дегенек 82) — Ндіай (Крассо 68)

Попередження: Родрі 24, Діаш 56 — Родич 32, Стаменіч 82
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