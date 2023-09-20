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-
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Феєнорд — Селтік 2:0 Відео голів та огляд матчу 19.09.2023

20 вересня 2023

Феєнорд — Селтік, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 19 вересня 2023 року, 22:00.

У поєдинку першого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Де Кейп у Роттердамі в рамках групи E поміж собою зустрічались нідерландський Феєнорд та шотландський Селтік.

Господарі, усупереч очікуванням, мали витратити чимало зусиль для подолання тиску з боку суперників, утім під завісу першого тайму "Гордість Півдня" вже з таки довела одну із своїх атак до логічного завершення.

А вже в другій половині Селтік спочатку подарував Феєнорд вилучення із супутнім призначенням пенальті, який утім не зміг реалізувати Ігор Пайшан, а незабаром ще на одного гравця "кельтів" на полі стало менше.

За таких умов Феє забив ще тричі, проте тільки гол Алірези Джаханбакша було зараховано.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Феєнорд — Селтік у 1 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Феєнорд — Селтік 2:0
Голи: Стенгс, 45+2, Джаханбакш, 76

На 65 хвилині Ігор Пайшан (Феєнорд) не забив пенальті (воротар).

Феєнорд: Велленройтер — Геертрейда, Траунер, Ганцко, Гартман — Тімбер (Зеррукі 73), Віффер, Стенгс — Іванушец — Мінте (Лінгр 67), Пайшан (Джаханбахш 67)

Селтік: Гарт — Джонстон, Лагербільке, Скейлс, Тейлор — О'Райлі (Бернарду 82), Макгрегор, Хатаге (Хольм 58) — Пальма (Джун 58), Фурухасі (Івата 67), Маеда (Хонг-Гю 82).

На 64 хвилині другу жовту отримав Лагербільке (Селтік).

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