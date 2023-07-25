Дніпро-1 — Панатінаїкос: відео онлайн-трансляція матчу 25.07.2023

Сьогодні, 25 липня, відбудеться матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому Дніпро-1 зустрінеться із грецьким Панатінаїкосом.
Перша зустріч між командами пройде у словацькому Кошице та буде номінально домашньою для команди Олександра Кучера.
Також додамо, що для Дніпра-1 це буде перший матч в історії Ліги чемпіонів, а також перша офіційна гра у новому сезоні.
Початок матчу запланований на 21:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція:
Раніше Кучер поділився своїми думками перед майбутнім матчем Ліги чемпіонів.