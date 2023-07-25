Дніпро-1 — Панатінаїкос. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів між Дніпром-1 та Панатінаїкосом, який пройде 25 липня та розпочнеться о 21:00.

Дніпро-1 в рамках поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів в ранзі номінального господаря зіграє проти Панатінаїкоса у Чехії.

ДНІПРО-1 — ПАНАТІНАЇКОС

Вівторок, 25 липня, 21:00. Стадіон Кошицка футбалова арена, Кошице. Головний арбітр зустрічі - Даніелє Кіффі (Італія).

Дніпро-1 весь минулий сезон дуже напружено працював, щоб отримати історичний шанс зіграти в Лізі чемпіонів. Команда Олександра Кучера готувалась саме до матчів проти Панатінаїкоса та намагатиметься показати свій максимум. Відразу треба розуміти, що супротивник вкрай важкий. Крім того, якщо й вдасться пройти Панатінаїкос, то надалі дніпрян чекає Марсель з Русланом Маліновським.

Отже, дістатись групової стадії турніру буде вкрай важко, втім, історія футболу знає багато прикладів, коли андердоги дивують усіх.

Дніпряни в рамках підготовки до нового сезону провели ряд трансферів для підсилення складу. Здебільшого, Дніпро-1 працював на українському ринку. Так, в команду прийшов Євгеній Волинець з Колоса, Денис Мирошніченко — з Олександрії, Василь Кравець — з Ворскли, Олег Горін — з Миная та Максим Третьяков — з Олександрії. Більшість з них, очікуємо побачити вже в матчі проти Панатінаїкоса.

В літнє міжсезоння Дніпро-1 провів шість товариських поєдинків, з яких виграла п'ять, а також була одна нічия.

За інформацією дніпрян, загалом у складі Дніпра-1 в матчах брали участь 30 футболістів. В усіх шести матчах зіграли п’ять виконавців – Володимир Адамюк, Сергій Горбунов, Ігор Когут, Євгеній Пасіч і Володимир Танчик. Кращим снайпером став Артем Довбик, який забив 5 м’ячів. Він же разом з Ігорем Когутом (4+1) набрав найбільшу кількість балів по системі гол плюс пас – 5 балів. По 2 гольові передачі зробили Олексій Гуцуляк, Олександр Каплієнко і Володимир Танчик.

Статистика гравців Дніпра-1 на зборах (у дужках кількість голів, асистів, кількість пропущених м'ячів — у голкіперів):

Воротарі: Яків Кінарейкін – 5 (1), Владислав Крапивцов – 3 (0), Роман Мисак – 3(0), Макс Валеф – 1 (1, 0+1 асист), Євгеній Волинець – 1 (1).

Захисники: Володимир Адамюк -6, Сергій Горбунов -6 (1), Євгеній Пасіч -6 (0+1), Едуард Сарапій -5 (0+1), Олександр Каплієнко – 4 (0+2), Денис Мірошніченко -4 (1+1), Василь Кравець -3. Олександр Сваток -3, Віталій Федорів-2.

Півзахисники: Ігор Когут – 6 (4+1), Володимир Танчик -6 (0+2), Еміліано Пуріта – 5 (1+1), Валентин Рубчинський – 5 (0+1), Руслан Бабенко -4 (1+1), Домінго Бланко – 4 (1+1), Олег Горін -4 (1), Денис Жданов -4 (1), Данило Хан -4, Максим Третьяков -2 (1), Вітіньйо -1.

Нападники: Олексій Гуцуляк – 5 (2+2), Даніель Ківінда – 5 (1), Артем Довбик -4 (5), Рамік Гаджиєв – 4 (0+1), Білл-1.

Панатінаїкос в рамках торішнього розіграшу чемпіонату Греції посів другу сходинку турнірної таблиці, завдяки чому й потрапив на дану стадію Ліги чемпіонів. Команда лише на п'ять балів відстала від першого місця.

У літнє міжсезоння Панатінаїкос відіграв сім поєдинків, в п'яти з яких здобув перемоги. Також були нічия — проти Хапоеля Беер-Шеву та поразка — від Райо Вальєкано. Цікаво, що невдалі результати були саме наприкінці зборів.

Поглянувши на склад Панатінаїкоса, в очі відразу кидаються колишні представники УПЛ — Беньямін Вербич та Бернард. Крім того, варто відзначити підписання декількох сильних виконавців — Зека, Младенович та Джурічич. Крім того, з боліт на правах оренди приїхав Єдвай, який на хорошому рахунку у збірній Хорватії. А ось Тоні Вільєна з Еспаньйола за три мільйони євро — це дуже суттєве підсилення.

Втім, Єдвай, Вільєна та Джурічич не встигли багато награти на зборах, тому не факт, що тренерський штаб Івана Йовановича випустить їх з перших хвилин.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Дніпро-1: Волинець — Мирошніченко, Сарапій, Сваток, Кравець — Горін, Когут, Рубчинський — Гуцуляк, Довбик, Третьяков

Панатінаїкос: Бріньйолі — Коцірас, Схенкевельд, Магнуссон, Хуанкар — Рубен Перес, Кляйнгайслер — Паласіос, Бернард, Вербич — Шпорар

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ:

Для Дніпра-1 це лише друга єврокубкова кампанія. Раніше дніпряни не зустрічались з Панатінаїкосом. В минулому сезоні команда Олександра Кучера посіла друге місце в групі Ліги конференцій, де також грали АЗ Алкмаар, Аполлон та Вадуц.

ФОРМА КОМАНД: