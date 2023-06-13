Стрічка новин

18:57

Відбулося жеребкування попереднього раунду Ліги чемпіонів-2023/24

10:57

Барелла: Ми проливали кров, піт і сльози за футболку Інтера у фіналі Ліги чемпіонів

20:59

Кварацхелія — найкращий молодий гравець Ліги чемпіонів-2022/23

20:39

Стала відома символічна збірна Ліги чемпіонів-2022/23

14:43

Голанд: Навіть у своїх найсміливіших мріях не міг уявити, що виграю Лігу чемпіонів у 22 роки

14:39

Гюндоган: Ми увійшли до історії. Це був складний матч для обох команд

13:55

Вокер: Моя мрія здійснилася. Здобути требл — неймовірно

13:46

Думфріс — після програшу у фіналі Ліги чемпіонів: Важко зараз говорити

13:22

Лаутаро: Інтер заслуговував на більше у фіналі Ліги чемпіонів

12:53

Де Брюйне: Це був не найкращий матч, але настав час святкувати