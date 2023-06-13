Відбулося жеребкування попереднього раунду Ліги чемпіонів-2023/24

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування попереднього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів у сезоні-2023/24.
Це будуть перші матчі у новому сезоні головного єврокубкового турніру. У попередньому раунді зіграють чотири команди.
Ліга чемпіонів. Попередній раунд. Півфінали
Атлетік Ескальдес (Андорра) — Будучість (Чорногорія)
Тре-Пенне (Сан-Марино) — Брейдаблік (Ісландія)
Півфінальні матчі відбудуться 27 червня, а фінал відбудеться за три дні. Переможець міні-турніру отримає путівку до першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, віце-чемпіон УПЛ Дніпро-1 розпочне єврокубкові виступи з другого раунду кваліфікації ЛЧ, а чемпіон Шахтар – з групового етапу.