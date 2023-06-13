Відбулося жеребкування попереднього раунду Ліги чемпіонів-2023/24

13 червня 2023

Getty Images

У попередньому раунді зіграють чотири команди.

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування попереднього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів у сезоні-2023/24.

Це будуть перші матчі у новому сезоні головного єврокубкового турніру. У попередньому раунді зіграють чотири команди.

Ліга чемпіонів. Попередній раунд. Півфінали

Атлетік Ескальдес (Андорра) — Будучість (Чорногорія)

Тре-Пенне (Сан-Марино) — Брейдаблік (Ісландія)

Півфінальні матчі відбудуться 27 червня, а фінал відбудеться за три дні. Переможець міні-турніру отримає путівку до першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, віце-чемпіон УПЛ Дніпро-1 розпочне єврокубкові виступи з другого раунду кваліфікації ЛЧ, а чемпіон Шахтар – з групового етапу.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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