Стрічка новин

20:59

Кварацхелія — найкращий молодий гравець Ліги чемпіонів-2022/23

20:39

Стала відома символічна збірна Ліги чемпіонів-2022/23

14:43

Голанд: Навіть у своїх найсміливіших мріях не міг уявити, що виграю Лігу чемпіонів у 22 роки

14:39

Гюндоган: Ми увійшли до історії. Це був складний матч для обох команд

13:55

Вокер: Моя мрія здійснилася. Здобути требл — неймовірно

13:46

Думфріс — після програшу у фіналі Ліги чемпіонів: Важко зараз говорити

13:22

Лаутаро: Інтер заслуговував на більше у фіналі Ліги чемпіонів

12:53

Де Брюйне: Це був не найкращий матч, але настав час святкувати

12:19

Альварес — перший гравець в історії, який виграв чемпіонат світу та взяв требл за один сезон

12:16

Гріліш: Я зіграв у поганий футбол, але мені байдуже