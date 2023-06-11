Стала відома символічна збірна Ліги чемпіонів-2022/23

11 червня 2023

Фото: УЄФА

До неї потрапили лише гравці Манчестер Сіті, Інтера та Реала.

Після завершення сезону-2022/23 Ліги чемпіонів в УЄФА оголосили збірну.

Зазначимо, що до неї увійшли виключно футболісти трьох клубів – Реала, Інтера та Манчестер Сіті.

Воротар: Тібо Куртуа (Реал);

Захисники: Федеріко Дімарко, Алессандро Бастоні (обидва – Інтер), Рубен Діаш, Кайл Вокер (обидва – Манчестер Сіті);

Півзахисники: Родрі, Джон Стоунз, Кевін де Брюйне (усі – Манчестер Сіті);

Нападники: Вінісіус Жуніор (Реал), Бернарду Сілва, Ерлінг Голанд (обидва – Манчестер Сіті).

Нагадаємо, що володарем Ліги чемпіонів став Манчестер Сіті, який обіграв Інтер (1:0).

команди
   