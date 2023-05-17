Калабрія: Виліт Мілана з півфіналу Ліги чемпіонів — це відправна точка. Ніхто не бачив нас на цій стадії змагань

Футболіст "россонері" висловився після матчу з Інтером.

Капітан Мілана Давіде Калабрія прокоментував виліт з Ліги чемпіонів від Інтера. Нагадаємо, у півфіналі "нерадзуррі" здолали Мілан за сумою двох матчів — 3:0.

"Це відправна точка. Ніхто не бачив Мілан у півфіналі Ліги чемпіонів. Ми віддали усі сили. Не хочу думати про погане. Ми маємо зосередитися на попаданні до топ-4 у чемпіонаті", — сказав гравець Мілана.

Відео голу на огляд другого півфіналу між Інтером та Міланом дивіться на Football.ua.

У фіналі Інтер зіграє з Реалом або Манчестер Сіті. Матч-відповідь між цими командами відбудеться сьогодні у Манчестері. Початок о 22:00. Перша зустріч між іспанцями та англійцями закінчилась нічиєю 1:1. Слідкувати за перипетіями матчу Манчестер Сіті — Реал Мадрид можна в текстовій трансляції на Football.ua.