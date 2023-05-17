Інтер — Мілан 1:0 Відео гола та огляд матчу 16.05.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 16 травня 2023 року, 22:00.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА Інтер здобув мінімальну перемогу над Міланом, ставши першим фіналістом поточного розіграшу найпрестижнішого єврокубку за підсумками двох зустрічей (3:0).

Автором єдиного голу в цьому протистоянні на 74-й хвилині став Лаутаро Мартінес, який у той момент остаточно поховав усі надії "россонері" на вихід у заключний етап ЛЧ.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — Мілан у півфіналі Ліги чемпіонів-2022/23:

Інтер — Мілан 1:0 (перший матч — 2:0)

Голи: Мартінес, 74



Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла (Гальярдіні, 85), Чалханоглу, Мхітарян (Брозович, 44), Дімарко — Мартінес (Корреа, 84), Джеко.



Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав, Томорі, Ернандес — Тоналі, Крунич — Мессіас (Салемакерс, 76), Діас (Орігі, 76), Леау — Жиру.



Попередження: Барелла, Мартінес — Тіав, Тоналі, Крунич, Томорі