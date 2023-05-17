Дарміан: Ми заслужили вихід у фінал

Футболіст Інтера висловився після вдалих матчів проти Мілана.

Захисник Інтера Маттео Дарміан прокоментував вихід своєї команди у фінал Ліги чемпіонів. Нагадаємо, у півфіналі "нерадзуррі" здолали Мілан за сумою двох матчів — 3:0.

"Відчуваю величезну гордість та задоволення. Ми заслужили вихід у фінал, провівши два чудові матчі. Це нагорода за ту самопожертву, яку ми несли роками. Тепер віддамо усі сили у фіналі", – сказав захисник Інтера.

Відео голу на огляд другого півфіналу між Інтером та Міланом дивіться на Football.ua.

У фіналі Інтер зіграє з Реалом або Манчестер Сіті. Матч-відповідь між цими командами відбудеться сьогодні у Манчестері. Початок о 22:00. Перша зустріч між іспанцями та англійцями закінчилась нічиєю 1:1. Слідкувати за перипетіями матчу Манчестер Сіті — Реал Мадрид можна в текстовій трансляції на Football.ua.