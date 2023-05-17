Мілан уперше в історії не забив Інтеру в чотирьох поспіль дербі

Чемпіони Італії зразками минулого сезону не вражають.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні Мілан вдруге програв Євродербі міланського Інтеру, через що був змушений залишити поточний розіграш міжнародних змагань.

Інтер — Мілан 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

У поточному сезоні склалась рідкісна ситуація, коли футбольний світ мав можливість спостерігати одразу за п’ятьма зустрічами поміж двома величними міланським клубами.

Дві з них відбувались у рамках італійської Серії A, дві припали на півфінал Ліги чемпіонів УЄФА, а ще одна — на Суперкубок Італії.

Варто відзначити, що під час цих баталій "россонері" зуміли відзначитись забитими м’ячами лише одного разу — у першому колі національної першості, коли здобули перемогу з рахунком 3:2.

При цьому Суперкубок країни Мілан програв із рахунком 0:3, матч-відповідь у чемпіонаті завершився мінімальною перемогою Інтера — 0:1, а перша гра в півфіналі Ліги чемпіонів також була за "зміями" — 0:2.

Як зазначають фахівці футбольної статистики, чотири міланських дербі поспіль без голів із боку Мілана трапились вперше в історії протистоянь у цій парі.

Загалом команди зіграли поміж собою 255 матчів — 96 перемог Інтера, 74 нічиї та 85 успішних матчів для "россонері".

Наступний матч Мілан проведе вдома проти генуезької Сампдорії.